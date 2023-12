Zelenszkij fogta magát, és Orbán Viktor után utazott

Volodimir Zelenszkij is Argentínába utazott, hogy ott legyen Javier Milei beiktatásán.

A látogatás célja, hogy biztosítsa a dél-amerikai országok támogatását az Oroszország elleni háborúhoz, írja a Reuters. Korábban a Korrespondent.net írt arról az argentin TN televíziós csatornára hivatkozva, hogy Zelenszkijt meghívták az új elnök beiktatására. A jelentés szerint ez az ukrán elnök első latin-amerikai útja a háború kitörése óta. Zelenszkij meghívását Javier Milei részéről többen a támogatás jeleként értelmezték. Orbán Viktor magyar miniszterelnök már napok óta Argentínában tárgyal, szombat este kétoldalú egyeztetést is folytatott Javier Mileivel.

Orbán Viktor Argentínába utazott már pénteken, hogy ma részt vegyen Javier Milei új elnök beiktatásán. Orbán Viktor személyesen is gratulált Javier Mileinek a választási győzelemhez, és magyarországi hivatalos látogatásra hívta meg az új államfőt. A miniszterelnök Jair Bolsonaro volt brazil elnökkel is találkozott.

Orbán Viktor a Fidesz elnökeként szombaton az argentin fővárosban kétoldalú tárgyalást folytatott Santiago Abascallal, a jobboldali spanyol VOX párt elnökével.

Orbán Viktor miniszterelnök szombat este kétoldalú tárgyalást folytatott Javier Mileivel, Argentína új elnökével, akinek beiktatási ünnepsége vasárnap lesz Buenos Airesben – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Egyeztettek a magyar–argentin kétoldalú kapcsolatok fejlesztési lehetőségeiről, valamint a politikai együttműködésről a nemzetközi baloldali erők elleni hatékonyabb küzdelem érdekében

– fogalmazott a közleményben a sajtófőnök.

A kormányfő a Fidesz elnökeként a nap folyamán az argentin fővárosban kétoldalú tárgyalást folytatott Santiago Abascallal, a jobboldali spanyol VOX párt elnökével is. A megbeszélésen az európai parlamenti választást megelőző kampányidőszak közös teendőiről, a választások tétjéről: a nemzeti szuverenitás megvédéséről volt szó. A magyar és a spanyol pártvezető megerősítette elkötelezettségét a folyamatosan erősödő európai jobboldali pártok összefogásának elmélyítése mellett.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Borítókép: Javier Milei megválasztott argentin elnök (j) és Orbán Viktor kormányfő tárgyalása Buenos Airesben 2023. december 9-én. A miniszterelnök december 10-én részt vesz az új elnök beiktatásán.

A magyar és argentin kereskedelmi kapcsolatokban komoly potenciál rejlik – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. A miniszterelnök már több kétoldalú tárgyalást is folytatott az argentin fővárosban, melyeken a nemzetközi jobboldal megerősítését hangsúlyozták a felek. Ennek a klubnak lehet nemsokára tagja Milei, kinek vezetésével Argentína amellett, hogy hazánk fontos kereskedelmi partnere, fontos politikai szövetségesévé is válhat.

A nemzetközi jobboldal ikonikus arca

A volt brazil elnökkel, Bolsonaróval a jobboldali pártok nemzetközi együttműködéséről tárgyaltak a felek, ennek részeként a magyar kormányfő beszámolt az európai jobboldal politikai előretöréséről. Santiago Abascallal való találkozóján a közelgő európai parlamenti választást megelőző kampányidőszak közös teendőiről, a választások tétjéről – a nemzeti szuverenitás megvédéséről – volt szó. A magyar és a spanyol pártvezető megerősítette elkötelezettségét a folyamatosan erősödő európai jobboldali pártok összefogásának elmélyítése mellett.

Ehhez a jobboldali klubhoz csatlakozik most Javier Milei, aki nem várt győzelmet aratott a november 19-i elnökválasztásokon.

Az argentin közgazdászból politikussá, majd államfővé avanzsált Milei az egyik ikonikus arca lehet a nemzetközi jobboldalnak, nemhiába kapta meg az „argentin Trump” becenevet.

A magát libertárius-anarchokapitalistának valló elnök radikális intézkedésekkel kampányolt: többek közt a központi bank megszüntetését, a gazdaság dollarizációját, a kormányzati kiadások drasztikus csökkentését, minisztériumok eltörlését és az állami vállalatok privatizációját ígérte. Kampányeseményeit imádta az argentin nép és az internet egyaránt: sokszor tűnt fel láncfűrésszel a kezében, mellyel a három számjegyű éves infláció legyőzését szimbolizálta, nyilatkozataiban pedig gyakran nyomdafestéket nem tűrő módon beszélt a baloldalról, amely válságba taszította az országot. Milei elnök egyébként az ukrajnai háborúval kapcsolatban is hasonló álláspontot képvisel, mint a magyar kormány, nemrégiben felajánlotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy tartsanak egy békekonferenciát Buenos Airesben. Hogy mit tud kezdeni a gazdaságilag romokban levő Argentínával Milei, az az elkövetkező hónapokban kiderül, az viszont biztos, hogy fontos alakja lehet az egyre erősödő jobboldalnak világszerte.

Temérdek lehetőség Magyarországnak

„Javier Milei győzelme tükrözi Magyarország figyelmét a globális politikai változásokra, különösen Latin-Amerikában. Mivel Magyarország és európai szövetségesei egyre inkább a régióra összpontosítanak, Milei győzelme lehetőséget kínál a közös értékek és a lehetséges szövetségek kialakítására” – vélekedett a jobboldali politikus győzelméről korábban Jorge González-Gallarza. Az Alapjogokért Központ vendég kutatója lapunknak rámutatott: a politikai változásokkal küszködő világban az argentin választási eredmény

Milei győzelmének tükrében olyan tanulságokat és lehetőségeket rejt magában, amelyeket Magyarországnak éberen kell figyelnie és stratégiailag ki kell használnia a szövetségekre és közös értékekre való törekvés során.

Argentína a jobboldali fordulat politikai jelentősége mellett természetesen kereskedelmi és – kevésbé köztudott módon – energetikai szempontból is fontos. „Argentína Venezuelát és Mexikót követően a legnagyobb latin-amerikai szénhidrogént kitermelő ország, a készletek pedig alig maradnak el a katari tartalékoktól, és mintegy kétszeresét adják a szaúd-arábiainak” – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. A dél-amerikai állam a mezőgazdasági termékek kivitelében is jól teljesít, a nagyjából 44 milliós ország közel tízszer annyi embert lenne képes ellátni, ráadásul ez a kapacitás 600 millió fő ellátására is növelhető.

Mint azt az Oeconomus írja, Magyarország és Argentína 2013-ban írta alá a kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodást, amely 2015. szeptember 13-án lépett hatályba. 2022 őszén Szijjártó Péter Buenos Airesbe látogatott,

ahol közlése szerint 2021-ben mintegy 80 százalékos növekedést követően megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, annak értéke pedig meghaladta a kétszázmillió dollárt.

„A magyar és argentin kereskedelmi kapcsolatokban komoly potenciál rejlik, ráadásul az export és a külkereskedelmi mérleg nagysága közel azonos, ami az argentin behozatal csekély voltáról tanúskodik” – áll az elemzésben.