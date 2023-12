Porig égett a nyolctagú család otthona, semmijük sem maradt

Mindene odalett a kaposvári családnak, akinek porig égett a háza. A lángok december 9-én az esti órákban csaptak fel az egyik szobában, ahol Csaba aludt, aki amint észlelte a tüzet, azonnal oltani kezdte, de nem tudta megfékezni a lángokat. Hiába volt poroltó is a lakásban, ez is kevésnek bizonyult. Mire az oltóeszköz előkerült, a szobában már minden lángolt, és kezdett továbbterjedni a tetőszerkezetre is. Szerencsére a tűzoltók hamar a helyszínre értek, de még így is több óra kellett a tűz eloltásához. Mindenük a tűz martalékává vált, semmijük sem maradt. Egyik szobájuk teljesen kiégett, míg a másik szoba használhatatlanná vált. Olyan hő keletkezett az ingatlanban, hogy még a lámpaburák is összeolvadtak.

A tűz martalékává vált a lakásban minden. A kaposvári család csak reménykedik, hogy mihamarabb vissza tud költözni az otthonába. Fotó: olvasói



Egy szoba teljesen kiégett és mivel nem volt biztosítás a házon, így a családnak saját pénzen kell helyreállítaniuk a lakást, hogy ismét legyen hol lakniuk.

Nyolcan éltünk a lakásban és mindenünk oda lett. Hálásak vagyunk a tűzoltóknak, akik gyorsan a helyszínre érkeztek, mert így legalább a tetőszerkezet egy részét meg tudták menteni

- emlékszik vissza a szörnyű napra Diána, aki a rémálom után ideiglenesen édesanyjához költözött, míg ismét lakható lesz a házuk. A tűz után többen is összefogtak, hogy segítsék a családot. Telőlécet és palát kaptak, amiből a tetőt helyre tudták állítani, hogy ne ázzon tovább a lakás, de még nagyon messze a cél, mivel teljesen újra kell vezetékelni az egész épületet, mert a szolgáltató csak úgy köti vissza az áramot.

Múlt karácsonykor még boldogan ünnepelt a család a házban. Fotó: olvasói

Sajnos több millió forint, mire vissza tudunk ismét költözni a lakásba, és ugye nem volt biztosítás a házon. Nekünk meg nincsenek tartalékaink. Szerencsére addig édesanyám befogadott minket Nagyberkiben, de ha kezdődik az iskola, akkor onnan nehezen tudnak majd a gyerekek bejárni Kaposvárra

- mondta az édesanya a Metropolnak. A nyolc tagú család álma, hogy vissza tudjanak mielőbb költözni a saját otthonukba, így minden felajánlásnak nagyon örülnek, mivel bútoraik, használati tárgyaik mind a tűz martalékává váltak.