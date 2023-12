Figyelmeztet a NASA: 20 ezer aszteroida tart a Föld felé

A NASA szerint naponta csaknem 50 tonnányi űrkőzet bombázza a Földet. Ezek szerencsére csak homokszem nagyságúak, így elégnek a légkörben anélkül, hogy bármi problémát okoznának. De azért a múltban már voltak olyanok, amelyek súlyosabb következményekkel jártak: 66 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok pusztulását például egy 12–15 kilométer átmérőjű égitest okozhatta, amelynek becsapódásakor egymilliárdszor nagyobb energia szabadult fel, mint amekkora ereje a hirosimai atombombának volt.

Már 2029-ben itt lehet az első veszélyes óriás (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Az amerikai űrhivatal folyamatosan figyeli a Föld közelébe jutó objektumokat (angol nevük Near-Earth Object, rövidítve NEO), amelyek többsége kisbolygó (Near-Earth Asteroid, NEA), de akadnak közöttük üstökösök is. A NEO-k közé azokat az égitesteket sorolják, amelyek égi mozgásuk során 200 millió kilométerre megközelíthetik a Földet. Ez hatalmas szám, egyharmaddal több mint a Nap–Föld-távolság, a Holdtól mért távolságunknak pedig több mint ötszázszorosa. De közöttük is vannak „potenciálisan veszélyes kisbolygók” (Potentially Hazardous Asteroids, PHA), ezek azok, amelyek még közelebb jutva akár „belénk is botolhatnak”. A megfigyelt objektumok egytizede tartozik ebbe a veszélyes kategóriába.

Jobb felkészülni egy ilyen fenyegetésre, gondolhatta az amerikai Kongresszus, amikor 2005-ben azt a feladatot adta a NASA-nak, hogy térképezze fel a 140 méternél nagyobb égi objektumokat. E keresés során eddig mintegy 20 ezer ilyet találtak a csillagászok, ám egy jelentés alapján a 140 méternél nagyobb földközeli objektumok háromnegyede továbbra sem került a látóterükbe (eddig hét és félezer 140 és 1000 méter közötti testet azonosítottak) - számolt be róla a space.com.

Szakértők szerint a legnagyobb veszélyt jelenleg a 335 méter széles Apophis aszteroida jelenti, amelyet 2004 óta tartanak szemmel. Várhatóan 2029. április 13-án lesz Földközelben, méghozzá 19 ezer mérföldön belül, vagyis közelebb, mint egyes műholdak. A következő legkockázatosabb a csaknem fél kilométeres Bennu, amely 2182. szeptember 24-én ér el hozzánk.

Annak ellenére azonban, hogy rengeteg aszteroida közelíti meg bolygónkat, az űrügynökségek vezetői biztosak abban, hogy megvan a technológiájuk a Földet fenyegető közvetlen veszélyek leküzdésére. Tavaly a NASA sikeresen letérítette pályájáról a Dimorphos aszteroidát egy űrrepülőgép segítségével, amit a szakértők vízválasztó pillanatnak neveztek az emberiség védelmében.

Mindannyian felelősséggel tartozunk szülőbolygónknak. Végül is ez az egyetlen, amivel rendelkezünk

- mondta akkor, a NASA vezetője.

Az Egyesült Államok űrügynökségének kettős aszteroida-átirányítási tesztje, másnéven a DART volt az első alkalom, amikor az emberiség szándékosan megváltoztatta egy égi objektum mozgását. A szakértők az aszteroida-eltérítési technológiát tervezik alkalmazni a jövőben is, ha kisbolygók ütköznének a Földdel.