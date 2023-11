Kísérteties fotót közölt a NASA a Jupiterről

Hátborzongató képet rögzített az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Juno nevű szondája az 54. küldetésén. A Jupiterről készült fotón egy kísértetfej rajzolódik ki, amely leginkább az Alkonyzóna félelmetes karakterére hasonlít.

Fotó: NASA

A felvétel 7700 kilométeres magasságból készült a Jupiter azon vonalánál, amely az éjszakát és a nappalt választja el egymástól a bolygón. Akármennyire is ijesztő a kép, a NASA magyarázata szerint csupán különböző magasságban lévő felhők kavalkádját látjuk. Azokat ugyanis a nap fénye nem egyenletesen éri, így az örvénylő égi tünemények számos alakzatot rajzolhatnak ki, mint amilyen például a most lencsevégre kapott lidércfej is - írja az Astronomy.

Fotó: NASA

A NASA felvételei a Naprendszer legnagyobb bolygójáról egyébként mindenki számára elérhetők. Az űrügynökség folyamatosan tölti fel a Juno misszióján készülő képeket, hogy nyilvánosságot adjanak az expedíciónak.