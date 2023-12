Működésben a gerikarók: ezt az útszakaszt nem tudják letisztítani a hókotrók – Videó!

Ennek az az oka, hogy a karókkal leválasztott biciklisávot a hókotrók nem tudják letakarítani, sőt, egyenesen ide tolják a havat.

Ez megint valami olyan, mint a Blaha Lujza téri WC. Nagy büszkeség volt átadni, de a fenntartása nem megy

– írja Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő Facebook-oldalán.

A téli időszakban a havat a kotrógép a karókkal elválasztott biciklisávra tolja – mert úgy van megszerkesztve, az a kotrólapát logikája, hogy az út széle felé tolja le az úttestről. Ezt a karózást alkalmazzák a mintaként vett nyugati nagyvárosokban is – erről tett fel videót Karácsony Gergely is –, de ott egyrészt célgépekkel – kisméretű járdatisztítókkal – megoldják a kerékpársáv tisztítását, másrészt csak a lámpáknál, kereszteződéseknél használják ezeket a karókat, és csak nagyon kivételesen. Ott, ahol nem tudnak különálló biciklisávot építeni. Ezen a felvételen is látható, hogy az átabotában „megtervezett” és silány minőségben kivitelezett biciklisávok csak arra jók, hogy a dugókat növelhessék, és a főpolgármester elmondhassa, hogy csinál valamit. Balesetveszélyes helyzetet – szúrta ki Kőrösi posztját a Hír Tv.