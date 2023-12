Megtaláltuk Budapest legelhanyagoltabb padját! – fotók

Elképesztő állapotú padot találtunk az óbudai Flórián téren. Nagyon jól megmutatja, milyen „stratégiai városfejlesztés” zajlik manapság Budapesten: a főváros néhány méterrel odébb éppen most végzett „tereprendezést”, hogy egy balesetveszélyes bicikliutat építhessenek. Ennek kapcsán egy egész magas ágyás falát elbontották, hogy helyet csináljanak, de az itt lévő padot, akárkihez is tartozik, már nem sikerült rendbe rakni...

Rom a római korból? Nem, hanem egy frissen „épült” biciklisáv melletti „őskori” pad! Fotó: Metropol

Erős kontraszt

A főváros százmilliókat költ bicikliutak létesítésére, miközben azt látjuk, hogy egy sor egyéb feladatát elhanyagolja. Elég csak megemlítenünk a gyalogosok biztonságát veszélyeztető zebrák lekopott állapotát, amiről korábban már részletesen írtunk. De az utak minősége is jelentősen romlott az utóbbi időben. Most azonban a Flórián térre egy bicikliutat terveztek Karácsony Gergelyék, aminek a létesítéséhez egy hatalmas emelt, betonfallal körbevett virágágyást is el kellett bontani. A padok a munkaterülettől csak pár méterre, közvetlenül a többmilliós bicikliút mellett vannak, és évek óta kezeletlenül romlanak le.

Pár méterre van a frissen létrehozott bicikliúttól – aminek az állapota szintén olyan, amilyen... Fotó: Metropol

A téren lévő padot 2019 év végén még használták a járókelők, majd a választások után fokozatosan benőtte a bokor, illetve nem tartották karban, nem festették, ami miatt szétrohadtak a tartófák. Idén már annyira tönkrement, hogy használhatatlanná váltak. Mostanra a tartófák is leestek, annyira elérett már a faanyag. Hiába dolgoztak a főváros emberei pár méterre tőle, senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt az ülőalkalmatosságot felújítsák.

Évek óta nem festették már le – Fotó: Metropol

Az utak szörnyű állapotban vannak

Az elmúlt időszakban rendkívül leromlott a budapesti utak állapota, mert a főváros nem ad elegendő pénzt a saját cégének, a Budapest Közútnak az útállomány állapotának fenntartásához sem. 2022-ben Karácsony Gergelyék csak 11 millió forintot szántak a Budapest közút operatív közútkezelési tevékenységére, ami ahogy kitűnik a Közút előrejelzéséből, még az utak állapotának stagnálásához sem elég, ami 50 millió lenne a 2021-es árakkal számolva. Körülbelül a fenntartáshoz szükséges pénz egyötödét fizetik csak ki.

Jelentős romlás várható a főváros által biztosított alacsony források miatt. Forrás: Budapest Közút beszámolója 2021.

Erről is beszámoltunk korábban, ugyanis a Közút az útállomány állapotának gyors és jelentős leromlását prognosztizálta az alacsony támogatás mellett pár évvel ezelőtti beszámolójában. Az előrejelzés sajnos kezd valósággá válni...

Fővárosi fenntartású utak Budapest-szerte – Fotó: Jarokelo.hu/Metropol

A törvény a fővárost kötelezi Az önkormányzati törvény Budapest nagyobb, forgalmasabb tereinek kezelését a főváros kiemelt feladatai közé rendeli. Ezeket nem csak karban kellene tartani, hanem ezeket a kiemelt közparkokat és köztereket az üzemeltetésen túl fejleszteni is kellene.