Ma ünnepli 77. születésnapját „Rózsi”, azaz Demjén Ferenc

Demjén Ferenc Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró és basszusgitáros, becenevén „Rózsi” ma ünnepli 77. születésnapját.

Ma lett 77 éves a híres magyar énekes Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Az 1946. december 21. Miskolcon született magyar híresség harmadik gyermekként látta meg a napvilágot. A család 1951-ben költözött Budapestre. Elvégezte a Petrik Lajos Vegyipari Technikumot és vegyésztechnikus lett, ekkor kezdett Gosztonyi Jánostól zongorázni tanulni.

Testvérei Északkelet-Magyarországon, Svédországban és Budapesten élnek. Háromszor kötött házasságot, de gyermeke nem született. Feleségével, Rebeccával több mint két évtizede házasok, Budapesten és Dióspusztán élnek.

1970-ben találkozott Bergendy Istvánnal, aki meghívta saját együttesébe. Szövegíróként a Jöjj vissza, vándor című dallal debütált, amelyet további slágerek követtek. 1970 őszétől Bergendy és zenekara már minden szombaton az E-klubban játszott. Az országos ismertséget az 1970-es szilveszteri televízióműsor hozta el számukra, ahol először ki akarták hagyni a zenekart, de egy csúszásnak köszönhetően mégis részt vehettek a programban.

Első nyilvános fellépésük 1971-ben a Kisstadionban volt. 1977-ben kilépett a Bergendyből, és szólóalbumot jelentetett meg, de ennek dalait már az ez év őszén megalakult V’Moto-Rock nevű együttessel mutatta be. 1978 és 1983 Kovács Kati lemezein működött közre. Szöveget írt többek között 1985-ben a Szerelem első vérig, 1987-ben a Szerelem második vérig és a Moziklip, valamint az 1996-ban bemutatott Honfoglalás című, nagy sikerű filmek betétdalaihoz, amelyeket részben ő is adott elő.

Szólókarrierbe kezdett és azóta szinte évente új nagylemezt jelentetett meg. 1991-ben először koncertezett a Budapest Sportcsarnokban (tizenkétezer ember előtt), amit utána még nyolcszor megismételt. 1996-ban munkásságért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 2001-ben a Sacra Corona című filmben is megszólaltak szerzeményei.

110 éves a világ első keresztrejtvénye

A világ első keresztrejtvénye 1913-ban jelent meg a Sunday New York World-ben. Az egymást keresztező szavakból álló, mindenütt népszerű keresztrejtvényt egy angol újságírónak köszönheti a világ. Arthur Wynne londoni munkája mellett hetente fejtörőket is írt egy New York-i lapnak, amely 1913. december 21-én épp egy gyémánt alakzatú kitalálósdi lett – tulajdonképp az első keresztrejtvénynek nevezhető fejtörő. A siker ellenére Angliában csak jóval később, 1922. februárjában jelent meg először újságban keresztrejtvény, egészen pontosan a Pearson’s Magazine oldalain.

A világhírű Curie tudós házaspár 125 éve fedezte fel a rádiumot

Marie Curie 1898-ban december 21-én fedezte fel a tórium radioaktivitását is, férjével közösen pedig a polóniumot és a rádiumot. 1903-ban a házaspár Antoine Becquerellel megosztva fizikai Nobel-díjat, majd Marie Curie 1911-ben kémiai Nobel-díjat is kapott. 1906-ban Párizsban egy lovas kocsi halálra gázolta Pierre Curie-t, akinek tanszékét Marie Curie vette át a Sorbonne-on. 1910-ben sikerült munkatársaival tiszta állapotban rádiumot előállítania. 1914-ben a párizsi Institut du Radium vezetésével bízták meg.

Mutatjuk hol adhatsz ma vért

Az ünnepek és az év vége közeledtével sajnos egyre figyelmetlenebbek, fáradtabbak vagyunk. Éppen ezért a balesetek száma is megnő. A mai napon több helyen is adhatsz vért, mely neked nem nagy fáradtság, de másnak az életet jelentheti.

reggel 7 órától este 19 óráig a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

déltől este 18 óráig az Europeum Plázában (1088 Budapest, Blaha Lujza tér 5.)

déltől 17 óra 30 percig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

13 órától 18 óráig a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

13 órától esti 18 óráig a Pólus Centerben (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

További részleteket és egyéb helyszíneket, valamint a hozzájuk tartozó pontos időpontokat a véradás.hu oldalon olvashatsz.

Mára talán már csökkenhet a reggeli párás köd mértéke Fotó: Róka László/MTI

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapesten

Gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz december 21-én csütörtökön Budapest V. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni december 21-én 8 órától december 22-én 6 óráig a Semmelweis utca mindkét oldalán a Vármegye utca és a Kossuth Lajos utca között.

Lezárják december 21-én 16 óra 30 perctől december 22-én 4 óráig a Semmelweis utca a Vitkovics Mihály utca és a Kossuth Lajos utca között.

Többfelé csapadékra lehet számítani csütörtökön

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön már több felhő lehet felettünk, északnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, északkeleten helyenként havas eső, hózápor, a hegyekben havazás. Az esti órákra érkezhet észak felől újabb, kiterjedtebb csapadékmező. A délnyugatira forduló szelet élénk, északkeleten néhol erős lökések kísérhetik. A maximumok ezen a napon 2 és 9 fok között alakulhatnak.