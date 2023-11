Többezer vásárló nyerhet 220 ezer forint értékű utalványt a Tescónál

A Tesco Európa egy vezető szupermarketje. A legtöbb magyar családban is az a szokás, hogy ha hétvégi nagy bevásárlásra indulunk, akkor a Tescót célozzuk meg, az ugyanis az egyik legolcsóbb üzletlánc. Noha Magyarországon is nagyon nagy a népszerűsége, az tagadhatatlan, hogy az angolok számára a Tesco sokkal többet jelent: a gazdag és jó minőségű kínálat mellett nagyon olcsó, ráadásul a saját üzletükről van szó. Így tehát amikor a szigetország lakói a karácsonyi bevásárlásra készülnek, szinte biztos, hogy oda mennek. Most pedig nagyon jó hírrel örvendeztették meg őket.

A Tesco sok magyar kedvence / Fotó: Metropol

A Tescót az emberek többsége nemcsak azért szereti, mert nagy a választék és olcsó, hanem azért is, mert a hűséges ügyfeleiknek sok kedvezményt biztosít. A Clubcardoknak köszönhetően nagyon sok dolgot olcsóbban vehetünk meg, és mindig vannak különböző speciális akcióik is. Most azonban olyat lépett meg az üzletlánc Angliában, amire a legtöbb lakos álla leesett.

Többezer vásárló ugyanis 500 font (nagyjából 220 ezer forint) értékű utalványt nyerhet. Ehhez nem kell mást tenniük, csak rendelkezniük kell Clubcarddal, és vásárolniuk kell minimum egy font értékben. Ha a blokkot elteszik és feltöltik a megfelelő felületre, akkor részt vesznek a sorsolásban. Hetente körülbelül 650 nyertest sorsolhatnak ki. Az 500 fontból 250-et saját célra használhatják fel, a másik 250 fontot pedig el kell ajándékozniuk egy barátjuknak vagy rokonuknak (aki egy másik háztartásban él) - írja a Mirror.

A szerencsés vásárlók hatalmas segítséget kapnak az ünnepi bevásárlásban. A magyarok most irigykedve nézik a kezdeményezést, és reméljük, hogy hazánkban is jönnek hasonlóan kedvező akciók.