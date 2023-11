Pénzkötegekkel, Ferrarival provokáltak a mogyoródi adócsalók

A közeli utcák lakói Mogyoródon állítják, hogy a B. család folyamatosan kérkedett Magyarországon szinte elképzelhetetlen gazdagságával. A családtagok, ha mondjuk fizetésre került a sor, egy szórakozóhelyen, de akár egy boltban is nagy köteg pénzeket, sokszor eurót vettek elő a zsebükből és látványosan pörgették a pénzkötegeket – írta meg a Bors.

A mogyoródiak egyáltalán nem lepődtek meg azon, hogy a család egyik lefoglalt luxusautójában, egy táskába bedobálva 1 millió 100 ezer eurót, azaz nagyjából 420 millió forint készpénzt is találtak az adónyomozók.

Sokaknak ismerős lehet az a limitált szériás Ferrari is, amit a NAV munkatársai szombaton egy összehangolt akció keretében vettek zár alá. A NAV videójában is bemutatott autóritkaságból mindössze 20 példány készült a világon, az első darab pedig éppen Magyarországra került. Ennek tulajdonosa is a B. család volt, akiknél a NAV razziázott a hétvégén.

A családtagok az elmúlt években gyakorlatilag hirdették az interneten, hogy felveti őket a pénz, és hogy akárcsak a milliárdosok, bármit megengedhetnek maguknak. Például azt a Ferrari Keyvany F8 835 SuperTributo autót, aminek értéke 150 millió forint körül van.

Ezt családi ajándékba kapta ifj. B. Ferenc, aki nem győzte mutogatni például a közösségi médiában. A Hungaroringen például látványos bemutatót tartottak a ritka járművel.

A család több milliárdot érő autóparkjának része volt például egy rikító sárga, szintén ritkaságszámba menő Lamborghini Aventador is.

A NAV közleménye szerint még egy Lamborghinit is lefoglaltak a razzia során, egy Lamborghini Urust, ami "csak" 100 millió forint. Összesen 8 nagyértékű gépjárművet vettek zár alá az adónyomozók.

Ifj. B. Ferenc, - vagy ahogy posztjaiban magát nevezte B. Ferikee,- a Facebookra és TikTokra tucatszámra töltötte fel a videókat, ahogy a Ferrarival "driftel" és száguldozik - láthatóan kedvelte, ha nagyobb bámészkodó közönség gyűlt az autó köré.

Kábítószer bizniszre gyanakodtak a szomszédok

A környezetükben élők közül többen is felfigyeltek a látványos luxuséletre, és az autócsodákra, és arra gyanakodtak, hogy a B. család prostitúcióból vagy kábítószer kereskedelemből keresi a pénzt, de van aki mindenféle számlagyártással kapcsolatos üzletről tud, és arra is felfigyeltek, hogy emberekkel teli buszok álltak meg gyakran reggelente a B. család háza előtt.

Bevásárlótáskában tartottak fél milliárdot

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) munkatársai összehangolt akció keretében, egyszerre 30(!) helyen csaptak le a hétvégén az adócsalással gyanúsított B. családra. Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit - köztük sportautó-ritkaságokat - és félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vett a NAV az adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor.

Kuperczkó Adrienn, a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-vel szombaton közölte: a pénzügyőri akció által érintett bűnszervezet számlagyárként működött. Az elkövetők 2021 nyarától 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akció során egyszerre harminc helyszínen csaknem száz pénzügyőr nyomozó és járőr csapott le, néhány helyszínen pedig informatikai-specialisták is dolgoztak – ismertette. Kitért arra: a banda vezetőjének garázsában egy limitált szériás – csak húsz példányban gyártott – Ferrari sportautót, annak csomagtartójában pedig több mint 1,1 millió eurót találtak, míg egy másik helyszínen egy szintén nagy értékű Lamborghini Urus sportautót parkoltatott a bűnszervezet. A tájékoztatás szerint nyolc gyanúsítottat hallgattak ki eddig, a Pécsi Járásbíróság pedig el is rendelte már három gyanúsított letartóztatását. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és intellektuális közokirat-hamisítás bűncselekmény miatt indult eljárás, a nyomozó hatóság az ezeket alátámasztó tárgyi, valamint a digitális bizonyítékokat teljes körben begyűjtötte – olvasható a közleményben.