Nicsak, hol bukkant fel Alex Soros!

Az elmúlt években a Soros-hálózat szervezetei folyamatosan támadták hazánkat a gyermekvédelem ügyében. A tavalyi népszavazás érvénytelenségéért még kampányt is szerveztek. Több olyan Brüsszelben befolyásos politikus is rárontott a magyar gyermekvédelmi törvényre, akik kapcsolatban vannak a Soros-birodalom örökösével.

Alex Soros 2021. június 29-én a Twitteren maga is megosztotta családi alapítványuk, az Open Society bejegyzését, melyben a gyermekvédelmi törvényt kritizálta a szervezet. Az írásban annak lehetőségeit vázolták, hogy az Európai Unió mit tehet hazánk ellen ebben az ügyben.

Alex Soros később, 2021. december 3-án ugyancsak a Twitteren megosztott egy Independent-cikket, mely a Population Matters nevű szervezet egyik, „Welcome to Gilead” megnevezésű projektjéről szólt. Ez a megnevezés utalás A szolgálólány meséje című sorozatban bemutatott disztópikus Gileád Köztársaságra.

Alex Soros a hivatkozott cikkből azt emelte ki, hogy bizonyos rezsimek a nők testét nacionalista, gazdasági és patriarchális érdekek szolgálatába állítják.

Ez a kijelentés tulajdonképpen hazánkra is utal, hiszen a projekt során külön fejezetet szenteltek Magyarországnak. Ebben többek között úgy támadták hazánkat, hogy antiszemita uszítás folyt Soros György személye ellen azzal, hogy a zsidó származású amerikai milliárdost a bevándorlás támogatásával vádolták.

Ezen túlmenően a lengyel családpolitikát is hosszasan kritizálták. A szervezetet egyébként eredetileg Optimum Population Trust néven alapították, és több védnöke is nyíltan állást foglalt az oldalon a többgyermekes családmodell ellen.

Ráadásul Alex Soros az elmúlt években több olyan vezető európai politikussal is tárgyalt, akik később nyíltan kritizálták a gyermekvédelmi törvényt és a gyermekvédelmi népszavazást. 2020-ban például egy Instagram-sztori tanulsága szerint egymással szemben ültek Mark Rutte holland kormányfővel egy müncheni biztonságpolitikai konferencián, illetve később közös szelfit is készítettek, melyet Alex Soros a Twitteren osztott meg.

Bő egy évvel később Mark Rutte a gyermekvédelmi törvényt érintően tette azt a nyilatkozatát, mely szerint a törvény nemcsak ellentétes az uniós értékekkel, de Magyarországnak vissza kell vonnia ezt a törvényt, és le kell térdelnie(!). Rutte ezt követően azt is hozzátette: szerinte Magyarországnak nincs keresnivalója az Európai Unióban.

Sokatmondó tény, hogy Vera Jourová uniós biztos 2014 és 2019 között közel húsz alkalommal találkozott Soros-szervezetek különféle képviselőivel, 2017-ben pedig a Twitterre is felkerült egy fotó, ahol Jourová Soros Györggyel és Alex Sorossal látható.

Később aztán a cseh uniós biztos is élesen bírálta a magyarországi gyermekvédelmi törvényt, például 2021 júliusában az Európai Parlament plenáris ülésének az Európai Tanács 2021. június 24–25-i tanácskozásáról szóló vitáján.

De Alex Soros Pedro Sánchezzel, Spanyolország szocialista miniszterelnökével is jó kapcsolatot ápol, akinek országában 2021-ben hatályba lépett a magyar gyermekvédelmi törvény ellentéte. Mint ismeretes, Spanyolországban 2021. július elején bevezették az úgynevezett transztörvényt. A törvény lehetővé tette, hogy mindenki maga választhassa meg a nemét.

Így az is lehetségessé vált, hogy a személyi igazolványokban ne csak a nevet, de a nemet is át lehessen íratni bemondás szerint, ahhoz még orvosi igazolásra sincs szükség.

A kérelmeket 12 éves kortól fogadják, és ameddig ehhez még bírósági engedély kell, addig a 14–16 évesek számára a szülők, gondviselők beleegyezése is elég. A 16 év felettiek pedig Spanyolországban már teljesen szabadon dönthetnek nemük megváltoztatásáról a hivatal előtt.

A szelfi, melyen Sánchez és Alex Soros együtt szerepel, 2019-ben készült az ENSZ klímaügyi konferenciáján, New Yorkban. Mark Rutte mellett Pedro Sánchez is aláírta tavaly azt a levelet, melyben a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva EU-tagállamok miniszterelnökeinek egy csoportja ítéli el Magyarországot.

A Soros-birodalom láthatóan erős lobbitevékenységbe kezdett, és a magyarországi gyermekvédelmi, pedofilellenes törvényt homoszexualitás-ellenes jogszabályként igyekezett beállítani.

Nehéz ezek után véletlennek tekinteni, hogy a birodalom örökösével kapcsolatban álló politikusok sorra támadták a magyar szabályozást.

A fiatalabb filantróp

A milliárdos spekuláns, Soros György fia régóta aktív a világpolitikában, és gyakorta megfordul Magyarországon, sőt, saját bevallása szerint van magyar állampolgársága is. Az 1985-ös születésű fiatalember a tengerentúlon és Londonban is rendelkezik rezidenciával, és a magyar politikába éppúgy szívesen beleszól milliárdjai révén, mint az európai vagy az amerikai közéletbe.

Alexander Soros a Google szerint „filantróp”, csakúgy, mint apja.

Ezen baráti megnevezés alkalmazása azért sem meglepő, mert a spekuláns családnak közel 180 millió dollár értékű Alphabet-részvénye van, ez a cég pedig az internetes keresőóriás tulajdonosa.

Alexander Soros 2009-ben a New York Egyetemen BA-szakon végzett történelemből, és 2018-ban PhD-végzettséget szerzett a kaliforniai Berkeley-n, de posztdoktori tanulmányokat is folytatott. 2011-ben került be a Nyílt Társadalom Alapítványok igazgatótanácsába. „Gyűlölöm azt a gondolatot, hogy a pénz beszél, de ha a másik fél így politizál, nekünk is ezt kell tennünk” – nyilatkozta 2012-ben a New York Times-nak annak kapcsán, hogy demokrata jelöltek kampányát pénzelték.

Alexander buborékban nőtt fel, a New York-i felső tízezer köreiben. A hétköznapi élet kihívásaival sosem kellett foglalkoznia, ennek megfelelően az ideje nagy részét féktelen bulizással töltötte. Alex először 2008-ban került a tengeren túli címlapokra, amikor "drogos botrányfotók" készültek róla egy helyi elitklubban. Az akkor megjelent bulvárhírek szerint az aranyifjú betegesen kereste a nyilvánosságot, miközben úgy szórta az apja pénzét, mintha nem lenne holnap.

Korabeli sajtóbeszámolók szerint a 2000-es évek közepén az ifjú Soros "partivillává" változtatta édesapja New York-i luxuskastélyát.. A közösségi oldalakra feltöltött fotók tanúsága szerint a 20 ezer négyzetméteres Soros-villában Alex heti rendszerességgel szervezett - részeg bújócskával megspékelt - féktelen bulikat A-listás celebek, szupermodellek és profi sportolók részvételével.

Alex egy ilyen parti alkalmával ismerkedett össze későbbi élettársával, a divattervező és politikai aktivista Maxwell Osborne-val. Kettejük kapcsolatát celebeket felülmúló módon fotók tömegével dokumentálták nyilvánosan. Noha a New York-i felső tízezer köreiben már régóta köztudomású volt, hogy ők ketten egy párt alkotnak, a Soros-fiú politikai szerepére tekintettel mégis okoztak némi meglepetést, amikor 2018 szilveszterének éjjelén egy látványos videóval, sőt egy közös ágyfotóval hivatalosan coming-outoltak, egyenesen Dominikából, a közös szállodai szobából.

