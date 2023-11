Markáns lehűlés és jégdarazápor is jellemzi a hétvégi időjárást

Szombaton változóan felhős időnk lesz, néhol fordulhat csak elő hózápor, vagy jégdara zápor. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős. Emellett markáns lehűlés várható, a hőmérséklet maximum 2 és 7 fok között fog alakulni.

Hideg, havas esős idő lesz a következő napokban Fotó: Katona Tibor

Vasárnap, főként az ország középső részén gyengén felhős lesz az ég, és néhol akár hózáporok is előfordulhatnak. Hazánk nyugati és északkeleti tájain pedig borongós idő lesz, délnyugaton pedig havas eső és akár gyenge havazás is elkezdődhet. Erős marad emellett az északnyugati szél, amellyel párhuzamosan egyre hidegebb levegő zúdul be Magyarországra. Reggel országszerte fagy lesz, és délután is maximum 5 fokig melegszik fel a hőmérséklet.

Hétfőn reggel akár mínusz 10 fokig is lehűlhet az idő, és ködfoltok lesznek, napközben pedig elszórtan hószállingózás és havas eső, ónos szitálás is előfordulhat. Megérkezett a téli idő – adta hírül a Köpönyeg.hu.