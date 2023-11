Elhunyt korunk legtermékenyebb asszonya: 187 gyereke, unokája, déd- és ükükunokája született

Manapság már akkor leesik mindenki álla, ha egy fiatal lány azt mondja, hogy ő egy napon négy gyermeket szeretne. Mivel századunkban a gyermekvállalási életkor kitolódott, ezért általában a vállalt gyerekek száma is csökken. Napjainkban már a háromgyerekes család is nagynak számít, pedig korábban ez egyáltalán nem számított soknak. Még mindig vannak azonban olyan családok, akik sok gyerekkel boldogok. 90 éves korában most elhunyt a néni, akinek majdnem 200 utóda született.

Jean Clark igazán nagy családdal büszkélkedhetett, és amikor most, a 91. életévében örök álomra hajtotta fejét, mosolyogva gondolhatott arra, hogy bőséggel behintette a hátrahagyott földet a magvaival, és a vérvonala hosszú ideig nem fog kiveszni - írja a Mirror.

Legutoljára 2021-ben számolták meg, és akkor a hölgynek közel 200 utóda volt. 10 gyermek boldog édesanyja, 47 unokája, 115 dédunokája, valamint 15 ükunokája született még élete során, így tehát majdnem az év minden napján születésnapot ünnepelt a nagymama.

Az idős hölgy egyébként imádott bingózni, legkedvesebb elfoglaltsága azonban a családjával töltött közös idő. Igazi háziasszony volt: dacára annak, hogy mindig sok éhes szájat kellett megetetnie, mindig igyekezett a gyerekek kedvencét sütni és főzni. Imádott a családjával utazgatni, a legboldogabb pedig a családi ünnepek során volt, amikor valamennyi leszármazottja összegyűlt.

A temetése rendkívül megható volt. Olyan sokan gyűltek össze, hogy be sem fértek a ravatalozóba, és a szeretett nagymamát hosszú sor kísérte el utolsó földi útjára.