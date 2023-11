"Nagyot hibáztunk" – megszólaltak a néhány üveg üdítő miatt kirúgott kórházi dolgozók

Aligha gondoltak bele, hogy hirtelen ötlettől vezérelt tettük miatt elveszíthetik munkájukat azok a kórházi dolgozók, akik kipakoltak egy üdítőautomatát. A budapesti klinikán megtörtént eset két érintettje interjút adott. Megbánták tettüket, és egyelőre fogalmuk sincs, mihez kezdenek.

A Ripost megtalálta az ügy két érintettjét. Attila szégyelli a történteket és szeretne bocsánatot kérni az automata üzemeltetőjétől, a kórházi munkatársaktól, illetve a családjától.

A férfi kiemelte: noha egyes pletykák szerint az automatát ők feszítették fel, vagy nyitották ki, nem így történt. Valószínűleg az üzemeltető vállalkozás alkalmazottja elfelejtette vagy sikertelenül próbálta bezárni. Amikor a cég észrevette a hiányt, azt jelezte a kórháznál, ahol hivatalból vizsgálatot indítottak.

Az ápolónőként dolgozó Andival megszomjaztunk, és úgy döntöttünk, vásárolunk egy-egy üdítőt az automatából. Észrevettük, hogy a gép ajtaja egy mintegy 5 centis résnyire nyitva lett hagyva. Hoztunk egy rossz döntést: kivettem a gépből három félliteres kólát, a kolléganőm pedig egyet. Nem voltunk mohók, nem estünk túlzásba

– jelentette ki a volt alkalmazott, aki arról is beszélt: nem csak ők emeltek el üdítőket a nyitott automatából, de mások is, a biztonsági kamerák felvételei alapján azonban végül csak hét embert azonosítottak.

"Tudok olyan kollégáról, aki tíznél is több üdítőt kivett fizetés nélkül, mégis megúszta" – árulta el Attila. "Rajtunk kívül a külső cég alkalmazásában álló biztonsági őrök, illetve egy másik osztályon dolgozók is elveszítették az állásukat."

A döntést csütörtökön közölték, de pénteken még be kellett mennem dolgozni. Segítségképpen felajánlották, hogy közös megegyezéssel távozzunk, így a kilépődokumentumunkon a tényleges okot nem kellett feltüntetni. Egyelőre nem tudom, mi lesz velem. Kemecsén születtem, 27 éve élek Budapesten. Saját lakásom nincs, a feleségemmel és a tőle származó két nevelt gyermekemmel lakom egy bérelt lakásban. Az egyik 25 éves, a másik 19 és még iskolás, vagyis támogatnom kell. Megértem, hogy megszüntették a munkaviszonyomat, bár három üveg kóláért túlzásnak tartom. Az igazgató úgy fogalmazott, hogy tettünk a kórház jó hírnevének ártott, ugyanakkor roppantmód elszomorít, hogy az ostoba baklövésem ennyire súlyos következménnyel járt

– fogalmazott Attila, akivel azt is közölték: ha csak ők ketten vették volna ki azt a négy üdítőt, az üzemeltető cég is másképp állt volna a helyzethez, a kár azonban olyan nagyságrendű volt, hogy afelett már nem hunyhattak szemet. Attila persze így is örül, hiszen a cég lemondott a rendőrségi feljelentésről.

Attila súlyos árat fizetett botlásáért

"A teljesített műszakok számától függően 400-450 ezer forintot vittem haza. Nem kerestem rosszul, de félretenni már nem tudtam a jövedelmemből, hiszen a lakásbérlet mellett autót is fenntartok, és a családról is gondoskodnom kell. Sokáig egyedül voltam keresőképes, a feleségem csak a közelmúltban tudott elhelyezkedni, ezért is fontos, hogy mihamarabb munkát találjak. Az ünnepek előtt azonban ez nem egyszerű" – fejezte be betegszállító.

Korábbi munkatársa, Andrea szintén tisztában van vele, hogy súlyos hibát követett el, amikor fizetés nélkül kivette a kólát az automatából.

Megbántam, amit tettem. Egy flakon kóla nem ért annyit, hogy mindent elveszítsek, de sok támogatást kaptam a most már csak volt kollégáimtól. Biztattak, hogy ne adjam fel és biztosítottak róla, hogy ugyanúgy szeretnek. Ez sokat jelent nekem, mint ahogy az a tudat is, hogy szakmai hibát sosem követtem el

– mondta az ápolónő. Mindketten azért vállalták a nyilatkozatot, hogy felhívják a figyelmet: egy kis botlás is súlyos következményekkel járhat, és hogy tudassák: megbánták, ami történt, velük többet biztosan nem fordul elő hasonló.