Döbbenetes bizonyítékot találtak a rettegett szörnyeteg létezésére

A Bigfoot, azaz a Nagyláb legendájával már időtlen idők óta ijesztgetik a gyerekeket. A monda az indiánoktól indult el, akik sasquatchnak nevezték a rejtélyes szörnyeteget, amiről csak annyit lehet tudni, hogy az erdőkben él, hatalmas, a lába még hatalmasabb, és valamiféle majomszabású lehet. Állítólag nagyon szoros rokonságban áll a jetivel. Sokak szerint a szörnyeteg csak fikció, azonban minden évben publikálnak fotókat a lábnyomáról. Ezeknek a többségéről kiderült már, hogy csak hamisítványok, olykor-olykor azonban előkerülnek olyan bizonyítékok is, amikben nem lehet kivetnivalót találni. Most egy mindent eldöntő fotóval rukkoltak elő.

Nem lehet tudni egészen pontosan, hogy hogyan néz ki a Nagyláb

A Nagylábról azt lehet feltételezni, hogy vagy valamilyen majomszabású, vagy egy ősemberi állapotban megmaradott emberi fajról van szó. Annyi azonban egészen bizonyos, hogy hatalmas lábai vannak, és bár ügyesen elrejtőzik az emberi szemek elől ez a bestia, néha azért hagy maga után nyomokat. Általában az erdőben és a sárban szokás megtalálni a lábnyomait, ami mindig igen nagy szenzációt hoz magával.

Chuck Headley szenzációs fotót készített / Fotó: Facebook

Chuck Headley, aki a Nagyláb lelkes híve, soha nem kérdőjelezte meg a lény létezését, és gyerekkora óta az a legnagyobb álma, hogy egy nap szembe nézhessen a bestiával. Most pedig igen közel volt hozzá, ugyanis egy erdőben a sárban egy hatalmas lábnyomot fedezett fel, amelyről biztos, hogy a Bigfoot nyoma. A nyugat-virginiai Ritchie megyében bukkant nyomra, és rögtön fel is töltötte az internetre. Erre persze özönleni is kezdtek a kommentek. Voltak, akik szerint kacsa az egész, és megkérdezték, hogy miért mindig csak egy lábnyomot hagy. Másokat azonban egészen lenyűgözött a fotó – tudta meg a Mirror.