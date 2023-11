60 éve történt a mai napig sokakat foglalkoztató, rejtélyes merénylet

Vajon ki lőtte le John Fitzgerald Kennedyt a texasi Dallasban? Ez a kérdés sokszor, sok helyen elhangzik a mai napig, pedig a hatóságok hivatalos vizsgálatának eredménye megnevezi a tettest. Igaz, a részletek 75 évre titkosítva vannak, és talán nem ez az egyetlen oka annak, hogy ennyi elmélet kering a neten Kennedy halálával kapcsolatban.

Mi történt az Egyesült Államok 35. elnökével? Fotó: Gilberto Mesquita / Shutterstock

60 éve lőtték le Kennedyt

Röviddel harmadik hivatali éve vége előtt történt a merénylet. Felesége, Jacqueline és az elnök a dallasi repülőtérre érkezett, ahol John Connally - Dallas kormányzója -, és felesége Nellie fogadták. Elindultak és a konvoj második autójába (két személyi testőr kíséretében) ültek be. Ahogy a Houston Streetről az Elm Streetre fordult a nyitott limuzin, hirtelen lövés dördült el a 82 méterre lévő tankönyvraktár 6. emeletéről. Ám a következő pillanatban még néhány lövés a szemközti térről is eldördült. Az elnök koponyája, agyveleje teljesen szétroncsolódott. Felesége a Parkland Memorial kórházhoz szállíttatta, de délután egy órakor nyilvánosságra hozták az elnök halálát. A gyilkosság elkövetésével Lee Harvey Oswaldot gyanúsították meg, akit hamar le is tartóztattak, majd 48 órával később Jack Ruby bártulajdonos hasba lőtte, amibe belehalt.

A Kennedy-gyilkosságot egy bizottságot tíz hónapig vizsgálta, melynek eredménye szerint Oswald magányos tettes volt, azaz nem állt mögötte semmiféle politikai vagy egyéb más csoportosulás. Az aktákat 75 évre titkosították. Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy a halálos lövést nem Oswald, hanem George Hickey, a titkosszolgálat ügynöke adta le véletlenül, a Kennedy mögötti autóból. És nem ez az egyetlen teória a merénylettel kapcsolatban.

Ma van a magyar közoktatás napja

A Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar Közoktatás Napját. Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése volt. Olyan akciónapot kívántak létrehozni, amin az aktuálisan zajló költségvetési vitákhoz kapcsolódva felhívják a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a közoktatás stratégiai jelentőségére, fejlesztésének szükségességére. A meghirdetett akciónapokkal olyan döntések megszületését kívánták elősegíteni, amelyekben kifejeződik a nemzet gondoskodása saját jövőjéről, és amelyekben nem szorulnak háttérbe a szakmai szempontok, a tanulói, szülői, pedagógusérdekek-olvasható a Wikipédián.

146 éve született Ady Endre

1877. november 22-én született Ady Endre költő, újságíró. Születési nevén Ady András Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője volt és egyben a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgetik. Költészetének témái pedig az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai gondolkodó volt.

1877. november 22-én született Ady Endre költő, újságíró. Fotó: Facebook

Hivatalosan is az SOS lett az segélyhívás nemzetközi jelzése

1906. november 22-én a Nemzetközi Rádió-távírási Konvenció (International Radio Telegraphic Convention) arról döntött Berlinben, hogy az S.O.S kód lesz a segélykérés általános Morse-kódja. Azért ezt a jelet találták megfelelőnek, mert ezt nagyon könnyű volt távíróval leadni. És hogy mit jelent ez a rövidítés? Nem tudni pontosan, de íme néhány lehetőség:

Save Our Ship - Mentsétek meg a hajónkat,

Save Our Souls - Mentsétek meg lelkeinket,

Send Our Savior - Küldjétek a megmentőnket.

A vészjelet először 1909-ben, az Azori-szigeteknél bajba jutott Slavonia hajó használta, és ennek köszönhetően a fedélzeten lévő összes utast kimenekítette a közelben elhaladó két utasszállító.

Ma ünnepli 65. születésnapját a magyar származású szupersztár

Jamie Lee Curtis, kétszeres Golden Globe-díjas és Oscar-díjas amerikai színésznő, író 1958. november 22-én született Los Angelesben, Kaliforniában, a magyar származású színész Tony Curtis és Janet Leigh lányaként. Férje révén egyébként a Lady Hayden-Guest cím birtokosa is, de ezt a címét az Egyesült Államokban nem használja.

Ma is sok helyen lehet vért adni

Aki szeretne vért adni, az mai is az ország számos pontján megteheti ezt. Budapesten például reggel 7 és este 7 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21) vagy déltől fél hatig az Örs vezért terén lévő Sugár Üzletközpont II. emeletén.

Viharos szélre kell ma számítani

A ködfoltok feloszlása után gyengén felhős lesz az ég az ország több pontján, de a középső tájakon borongós marad az idő és főleg itt fordulhat elő záporeső. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északi szél és 5-6 fok köré esik vissza a hőmérséklet. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint Budapesten alig három fok lesz a hajnali órákban, a maximum pedig 6 fok lesz, 22 km/órás szél mellett.

Itt lesz lezárás, burkolatjavítás a fővárosban. Fotó: unsplash.com

Ezeken a helyeken lehet egy kis dugó

Lezárták a külső sávot a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsóh Pongrác úti felüljáró után burkolatjavítás miatt egészen 23 óráig, emellett pedig egyirányúsítják a forgalmat a IV. kerületi Szent László úton a Madridi utcától a Kámfor utcáig egészen éjfélig. A gázvezeték-építés miatt a 120-as autóbusz Újpest-központ felé terelve közlekedik, nem érinti majd a Reitter Ferenc utca megállót.

Aki szereti az építészetet, ezt nézze meg!

A Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából időszaki kiállítással tiszteleg a 19. századi magyar építészet egyik legnagyobb alkotója, főépületének tervezője és kivitelezője előtt. A kiállítás helyszíne a Múzeumkert és a múzeumépület első és második emelete. A múzeum Pollack Mihállyal és az épülettel kapcsolatos műtárgyait is bemutatja, a 2009-ben a családtól ajándékba kapott iratok, díszoklevelek pedig először láthatóak kiállításban. A tárlat 2023. december 1-ig látogatható!