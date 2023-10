Több, mint 1 milliárdot szórt el a haveroknak Karácsony Gergely

Ebben az évben csak augusztusig több mint nettó 1,2 milliárd forintot fordítottak Budapest pénzéből a Budapest Brand Nonprofit Zrt. által szervezett közösségi projektekre az ötmillió forint feletti szerződések listája szerint- tudta meg a Magyar Nemzet. Ennél tehát még több közpénz mehetett el ezekre a célokra a fővárosi cég kasszájából. A megbízottak között vannak olyan személyek és cégek is, amelyek a baloldal holdudvarához köthetők, például Márki-Zay Péter egykori kampánytanácsadója vagy Karácsony Gergely főpolgármester egykori munkaadója, a Medián. A legnagyobb értékű szerződést egy egyszemélyes kft.-vel kötötték médiavásárlásról 400 millió forintért, de a főváros cége által finanszírozott projektek között vannak egyéb érdekességek is.

Miközben Karácsony Gergely folyamatosan arról beszélt az utóbbi időkben, hogy a főváros csődközeli állapotba került és ezért hitelt kellett felvennie Budapestnek, összességében csaknem másfél milliárd forintot költhetett el csak az ötmillió forint feletti kifizetésekről szóló adatok alapján különböző közösségi programokra, kampányjellegű rendezvényekre, tanácsadásra, kommunikációs célokra, közvélemény-kutatásra a főváros cége, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. (Budapest Brand NZrt.) január elsejétől augusztus végéig – tudta meg a Magyar Nemzet.

A közpénzből működő fővárosi társaság megbízottjai között többen szerepelnek olyanok is, akik a baloldali holdudvarhoz, sőt Karácsony közvetlen jó ismerősei közé tartoznak.

Jól jártak az egykori politikai tanácsadók

Hann Endre, a Medián ügyvezetője Fotó: MTI/Demecs Zsolt

Több mint ötmillió forinthoz juthatott például a Budapest Brand NZrt.-től a Budapest Párbeszéd konzultációs és edukációs kampány előkészítésében és támogatásában való szakértői tevékenység címén Zaránd Péter, aki korábban a Momentum, majd Puzsér Róbert 2019-es kampányát vezette, mielőtt Márki-Zay Péter baloldali közös miniszterelnök-jelölt kampányfőnöke is lett. Több mint hatmillió forintról kötöttek szerződést a Paradigma Intézethez köthető Mentat Consulting Kft.-nek stratégiai (üzletviteli és egyéb vezetési) tanácsadói feladatok ellátása címén. Ezenkívül több mint 200 millió forintot vertek el a Budapest Brand NZrt. információs pultjainak üzemeltetésére, amely különböző külsős kft.-k kasszáját gazdagította.

Karácsony Gergely hálás volt egykori munkahelyének, a Mediánnak is, a cég hat közvélemény-kutatást is végezhetett közel 15 millió forintért, amelyet szintén a Budapest Brand Nzrt.-én keresztül fizettek ki a baloldali elemző cégnek.

Négyszázmillió médiavásárlásokra

Nyomdai szolgáltatásra 25 millió, fotózásra 10 millió, televíziós felvételekre 30 millió forint ment el a fővárosi cég költségvetéséből külsős társaságoknak. Az egyik legnagyobb tétel a beszerzésekben szintén nem kulturális programokról szólt, hanem médiabeszerzésről, médiafoglalásról, médiavásárlásról. Ezen a címen nettó 400 millió forint értékben kötöttek keretszerződést egy (az utolsó céges adatok szerint) egyszemélyes céggel, a Perform Consulting Kft.-vel. Rendezvénytechnikára 350 milliót szántak a közpénzből működő fővárosi társaság forrásaiból, és ötmillió forint csurrant az egykori FreeSZFE mozgalom vezérhajójának számító Katona József Színháznak is a tavaszi fesztivál programjaiban való részvételért. Nyújtottak 7,5 millió forint támogatást a többnyire kormányellenes plakátok utcai kihelyezésére irányuló ARC pályázatra is a szervezőknek, de közel 18 millió forint jutott utcai séták vezetésére is egy liberálisokhoz köthető egyesülésnek.

A Budafok-tétényi momentumos politikusok, Tóth Endre és Havasi Gábor (jobbról a második és első) is részt vettek a közpénzből rendezett bulikon Forrás: Facebook

Kampánybulik a Duna-parton

Az úgynevezett Budapest Tuning pályázat részeként nettó hétmillió forint ütötte a markát a Közösség Dél-Budáért Egyesületnek, amelyet Kóber György XXII. kerületi önkormányzati képviselő alapított, aki jelenleg a helyi Momentum-frakció tagja.

A pénzből egyébként olyan Duna-parti dzsemborikat szerveztek, ahol rendszeresen megjelentek és kampányoltak a balliberális párt kerületi politikusai, Tóth Endre országgyűlési képviselő és Havasi Gábor, Karácsony Gergely egészségügyi tanácsnoka, a Momentum helyi polgármesterjelöltje is. A szintén Karácsonyék kampánycéljait szolgáló – bár elvileg Budapest 150. születésnapjáról szóló – Lánchíd-fesztivál támogatásaként csak a rendezvénytechnika biztosítására közel 90 millió forintról kötöttek keretszerződést egy szintén külsős társasággal az adófizetők pénzéből.

– Mesés jutalmak a Városházán – dugók, kosz és szemét az utcákon. Főpolgármester urunkat lenyűgözi, ahogy cégvezetői dolgoznak. Méghozzá annyira jól dolgoznak szerinte, hogy 8-10 milliós jutalomfalatot érdemelnek. Mártha Imre is – jelezte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Ezután a kormánypárti politikus felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc nemrég a következőképpen fogalmazott: „azt gondolom, hogy a hozzánk közel álló világ fogja vezetni Budapestet a jövő évi választások után is”.

– Mártha Imre is, mert ő annyira szuper. Gyurcsány róla azt mondta, hogy „több Mártha Imrét szeretne”

– emlékeztetett Kocsis Máté.

A frakcióvezető világossá tette, hogy amíg Karácsony Gergely siránkozik a főváros csődközeli helyzete miatt, Gyurcsányék kipakolják a kasszát, pont úgy, mint régen az egész országot.

– És úgy tervezik, hogy még fél évtizedig ezt fogják csinálni: a városban semmit, a városházán mindent

– tette hozzá.

Személyeskedő támadást indított Kocsi Máté ellen a milliárdos budapesti közműcég vezetője, Mártha Imre, miután a Fidesz frakcióvezetője szóvá tette, hogy Karácsony Gergely tízmilliós prémiumokat osztogat, miközben állítólag csődközeli helyzetben van a főváros. Mártha csaknem nyolcmillió forint pluszjuttatást kapott, holott az általa vezetett önkormányzati vállalat anyagi nehézségekkel küzd.

Sajátos módon reagált Mártha Imre a fővárosi cégvezetők között neki is kiosztott sokmilliós prémiumok miatt megfogalmazott kritikákra. A budapesti közműcég vezetője lapunk kérdésére, hogy milliárdosként lemond-e a csaknem nyolcmillió forintos extra juttatásról, amit Karácsony Gergely főpolgármester jóváhagyott számára, nem válaszolt, viszont a közösségi oldalán megtámadta a Fidesz-frakcióvezetőjét.

Kocsis Mátét megélhetési politikusnak nevezte, akinek a szerepe ebben a kérdéskörben Mártha szerint csak „foxi-maxi jelentőségű”.

Mint ismeretes Karácsony Gergely főpolgármester döntése alapján Mártha Imre, a budapesti közműcég vezetője is hatalmas prémiumban részesülhet, a milliárdos üzletember így további nyolcmillió forinttal gazdagodhat. A múlt év végén Karácsonyék csak akkor adtak pluszpénzt a kukásoknak, vagyis a Mártha vezette cég munkavállalóinak, amikor a szemétszállítás többnapos szünetelése miatt már hegyekben állt a hulladék a fővárosban.

Szinte napra pontosan egy éve vette kezdetét Budapesten a kukakáosz. A Budapesti Közművek kötelékébe tartozó szemétszállítók 2022 októberének első napjaiban jutottak el oda, hogy rossz bérviszonyaikat nem tűrték tovább, és a kukásautók hibáira hivatkozva napokon át nem ürítették a szemeteseket. A Karácsony Gergely vezette főváros először azt állította, hogy a kormány miatt nem tud bért emelni, ám ez két ok miatt senkit nem hatott meg.

Egyrészt a Világgazdaság számokkal alátámasztva megírta, hogy az állam nem kevesebb, hanem éppen hogy több pénzt adott a fővárosnak az előírtnál, másrészt pedig a kukákban bűzlő szemét egyre csak gyűlt. A dolgozókkal maga a fővárosi közműcég vezére, Mártha Imre is tárgyalásba bocsátkozott, ám a kukásküldöttség egyik megjegyzése kellően érzékeltette a helyzetet: szerintük Mártha aznap viselt ruhái annyiba kerülhettek, mint az ott ülő alkalmazottak több havi fizetése. A húrt nem lehetett tovább feszíteni, a pénztelenségre hivatkozó Karácsonyék három nap után megegyeztek, ennek részeként bruttó 200 ezer forintos rezsitámogatást és 120 ezer forintos karácsonyi ajándékot kínáltak fel a kukásoknak.

A Magyar Nemzet birtokába került friss dokumentum alapján bár nem kukás, de maga Mártha Imre is kapott egyfajta karácsonyi ajándékot. Információnk szerint Karácsony Gergely főpolgármester idén július közepén úgy döntött, hogy a tavalyi munkavégzése alapján a közművezért prémium illeti meg.

Persze nem olyan szerény, mint a kukásautón dolgozókat, Mártha éves alapbére negyven százalékát kitevő összeghez, szám szerint 7,842 millió forinthoz juthat.

Karácsony döntésében külön izgalmas, hogy sokmilliós summát a cég, vagyis a Budapesti Közművek költségvetésének terhére kell kifizetni. Tehát annak a vállalatnak a büdzséjéből kaphat extra pénzt Mártha Imre, amelynek dolgozói az alacsony bérek miatt egy éve sztrájkba léptek.

Az más kérdés, hogy Mártha erre a juttatásra a róla megjelenő híradások alapján nemigen szorul rá. A sajtó részletesen beszámolt a milliárdos értékű, egyébként korábban Prisztás József nevén volt ingatlanáról, drága óragyűjteményéről, nagy értékű autójáról és különböző nyaralásairól. Amerikai és más ingatlanüzleteiről is számos cikk született.

Nem Mártha Imre az egyetlen, akinek vaskos jutalom kifizetését engedélyezte a szinte minden nap súlyos pénzhiányt emlegető és a kormánytól támogatást követelő Karácsony Gergely.

Mint arról lapunk beszámolt, a főpolgármester saját hatáskörben eljárva, titokban mesés prémiumokat hagyott jóvá három BKK-s, és hat BKV-s vezető számára is. Az érintettek összesen 65 millió forintot vehetnek fel, a kifizetések azokban az esetekben is az adott társaságok költségvetését terhelik.

Karácsony egyébként szerdai Facebook-posztjában elismerte a BKK-s, valamint a BKV-s felsővezetői prémiumok engedélyezését, amelyekre az érintettek szerinte azért jogosultak, mert teljesítették az ehhez szükséges vállalásokat.