Ebben a kerületben ellepik a lomok az utcákat

Október 24-én kezdődik a lomtalanítás a XXIII. kerületben, ami egészen október 30-ig tart majd. Ez nem azt jelenti, hogy a kerületben hat napon át bármikor ki lehet helyezni a feleslegessé vált lomokat! Azt, hogy melyik utcában, mikor lesz pontosan a lomtalanítás a lomkikészítési időpontok térképén, illetve a postaládákba dobott szórólapokon lesz feltüntetve. Aki más időpontban, illetve este 6 előtt teszi ki a lomokat, az szabálysértést követ el. Fontos azt is megjegyezni, hogy a lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Újabb állomásához érkezett az éves lomtalanítás a fővárosban Fotó: Nagy Zoltán

Ma van a magyar operácska napja

Az operett egy színpadi, zenei műfaj, amit Mozart nevezett el operettnek. A szó jelentése: kis opera vagy operácska. Kálmán Imre születésének (1882) és Lehár Ferenc halálának (1948) emlékére október 24-ét az magyar operett napjának nyilvánították. Ezt még 2002. október 24-én Görgey Gábor, mint a nemzeti kulturális örökség minisztere jelentette be Budapesten, az akkor 120 éve ezen a napon született Kálmán Imre és Lehár Ferenc elhalálozásának 54. évfordulója alkalmából. Az emléknap célja az operett nagyjainak, mint Honthy Hanna és Feleki Kamill, vagy Siménfalvy Ágota és Szabó P. Szilveszter munkásságára való megemlékezés – írja a Wikipédia.

Változékony idő várható

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint felhős, részben napos időre számíthatunk a mai napon. A reggeli órákban 9 fok körüli hőmérsékletre, míg délután 19 fokos maximum hőmérséklet valószínűsíthető. A szél is fújni fog, de maximum 9 km/h erősséggel. Ami pedig a csapadékot illeti: elszórtan lehet egy kis esőre számítani a fővárosban, de csak 1 mm körüli mennyiségre.

Október 24. az origami világnapja is

Az origami a papírhajtogatás japán megfelelője. Többnyire négyzet alakú papírból kiindulva készíthetünk állatokat, tárgyakat, díszeket, geometriai formákat, segédeszközök használatával vagy anélkül. A kezdőtől a haladó szintig terjedő nehézségi skálán nagyon sokféle origamiformát lehet találni. A modellek összetettségét az egyszerűtől a szuperkomplex szintig skálázzák.

Ezen a napon lépett életbe az ENSZ alkotmánya

Az ENSZ alapokmányát 1945. 6. 26-án San Fransiscóban írták alá, és még ugyanabban az évben október 24-én lépett hatályba. Erre emlékezve nyilvánították október 24-ét az ENSZ világnapjának. Az ENSZ létrejöttének és működésének célja az ezen a napon hatályba lépett alapokmány szerint az, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, megoldja a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatokat, valamint hogy az egyes nemzetek által a közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek egyeztető fóruma legyen.

Ma 94 éve dőlt össze a világgazdaság

1929. október 24-én volt a fekete csütörtök a New York-i tőzsdén, vagyis ezen a napon robbant ki az 1929–1933-as gazdasági világválság. Ennek oka a spekulációk által magasra szökött részvényárfolyamok zuhanása volt, de a világválságban szerepet játszott a politikai bizalmatlanság, és a gazdasági eszközöket politikai célokra használó külpolitika is. A fekete csütörtök az egész világra és minden gazdasági ágra kiterjedt, a társadalom átrétegződéséhez és milliók elszegényedéséhez vezetett. A kormányok abbahagyták tartozásaik fizetését, az Amerikai Egyesült Államokban és több más országban pedig elkezdődött az állam beavatkozása a gazdaság irányításába. Több országban a belpolitikai rendszer átalakításához, a fasiszta törekvések megerősödéséhez, egyes államok agresszív külpolitikájához is hozzájárult.

Négy helyen is lehet ma vért adni a fővárosban

Az ország számos pontján, így Budapesten is több helyen lehet vért adni ezen a napon: