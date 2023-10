Díjazták a motivált pedagógusok munkáját

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díjat az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő, innovatív gyakorlatok elismerésére és támogatására alapította dr. Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója. A több mint 20 millió forint összdíjazású elismerést általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, valamint középiskolai kategóriában adták át Varga Mihály pénzügyminiszter és dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke jelenlétében.

A zsűri és a díjazottak / Fotó: Schumy Csaba

A közel 300 beérkezett pályázat a legkülönfélébb oktatási területekhez kapcsolódik: alapkészségek (írás, olvasás, matematika), logopédia, zene, képzőművészet, történelem, STEM tárgyak, atomfizika, nyelvtanulás, agrártananyagok, egészségre nevelés és személyiségfejlesztés. A dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman, Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője, dr. Érdi Péter számítógépes agykutató, valamint Polgár Judit világhírű magyar sakkozó által alkotott zsűri egyöntetűen úgy fogalmazott: nem volt könnyű dolguk a döntéshozatalkor.

Csányi Sándor személyes hangvételű beszédben köszöntötte a díjazottakat / Fotó: Schumy Csaba

„Ahhoz, hogy a magyar oktatási rendszer megbízható, sőt, egyre jobb felkészültségű szakembereket neveljen, nemcsak minőségi felsőoktatásra, de biztos alapokra: színvonalas, a tehetséggondozás mellett a hátrányból indulók felzárkóztatására is alkalmas alap- és középfokú oktatásra van szükség. Meggyőződésem, hogy ez utóbbi egy demokratikus, egészséges társadalom fundamentuma is. Az idén először kiosztott OTP Fáy Oktatási Innovációs Díjjal arra irányítjuk rá a figyelmet, hogy a magyar iskolákban színvonalas innovációs munka folyik, sok pedagógus dolgoz ki és használ új, jövőbemutató módszereket, amelyeket jó gyakorlatként érdemes szélesebb körben is megismertetni. A jelentős pénzjutalommal járó díjjal a pedagógusokat és oktatási szakembereket arra bátorítjuk, hogy olyan új eszközöket, megközelítéseket alkalmazzanak, amelyek fokozzák a tanulás eredményességét, a tanítás minőségét, és hozzájárulnak a 21. századi kompetenciák, köztük a digitális műveltség elsajátításához” – mondta dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, aki személyes hangvételű beszédében megemlítette, hogy az oktatás ügye mindig is fontos volt a számára, a saját bőrén is tapasztalta ennek jelentőségét, maga is tanított, egy ideig nevelőtanár is volt, ahol lakhatást is biztosítottak neki, amikor nem volt pénze albérletre.

A díjátadó gálán Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész Gáspár fiával és Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművésszel muzsikált / Fotó: Fodor Erika

„Az, hogy már első évben ilyen sok, közel 300 pályázat érkezett, minket is meglepett. Ez az érdeklődés nemcsak azt jelenti számomra, hogy jelentős innovációs tevékenység zajlik a magyar oktatásban, hanem azt is, hogy sok lelkes, motivált pedagógus van, akiknek szükségük van az elismerésre” – mondta Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője.

Csányi Sándor és Polgár Judit a művészeti oktatás iránt is érdeklődik / Fotó: Fodor Erika

Pályáztak vidéki kistelepülések pedagógusai éppúgy, mint budapesti elitgimnáziumok tanárai, egyetemi oktatók, logopédusok, pszichológusok, könyvtárosok, sőt az MTA egyik kutatócsoportja is. Digitális, nem ritkán AI alapú kezdeményezések, valamint személyes jelenlétre épülő innovatív megoldások is voltak, és érkeztek hibrid fejlesztési ötletek is. A programok között található hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására, tehetséggondozásra, illetve a pedagógusok munkájának könnyítésére irányuló innováció is.

Általános Iskola Alsó Tagozat kategória

Arany fokozat: Csányi Csilla Zita logopédus saját fejlesztésű, beszéd- és nyelvfejlődési zavarokkal küzdő gyermekek rehabilitációját segítő, hang- és ritmusasszisztált komplex nyelvi terápiás módszere.

Ezüst fokozat: a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoportnak a munkatársai által fejlesztett online oktatási program, amely differenciált oktatást, egyéni tanulási útvonalak kialakítását teszi lehetővé pedagógusi közreműködés nélkül, és felzárkóztatásra, valamint tehetséggondozásra egyaránt alkalmas.

Bronz fokozat: a Can Architects Studio Bazalt Iskola koncepciója az iskola fizikai terét tágítja; célja a gyerekekkel közös alkotás, a Bazalt Tanterem létrehozása és a kültéri tanulási folyamatok beindítása.

Általános Iskola Felső Tagozat kategória

Arany fokozat: a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban rajzot tanító Mészáros Zsuzsanna élményközpontú oktatáson alapuló, országszerte alkalmazott Dobj egy műalkotást! programja; az örömteli alkotást és sikerélmény célzó program a tanulók vizuális kultúrájának fejlesztését, illetve a művészeti alkotások iránti nyitottságát teremti meg.

Ezüst fokozat: a Csóti Melinda és tanítványa, Kovács István által kifejlesztett, a Google Playből letölthető matematikai oktatóprogram, a MateKIT a gyors ellenőrzésben és osztályozásban segíti a tanárokat, míg a diákoknak a kiszámítható feladattípusok, az azonnali visszajelzések és az egyéni haladás miatt hasznos eszköz.

Bronz fokozat: a Makerspace Központi Digitális Alkotóműhely több mint 10 000 gyermeken tesztelt, nemzetközileg is ismert Maker’s Red Box alkotópedagógiai taneszközcsaládja.

Középiskola kategória

Arany fokozat: a Redmenta Edutech mesterséges intelligencia tartalomgenerátor alkalmazása, amely változatos, személyre szabott anyagok létrehozását teszi lehetővé az aktív tanulástól kezdve egészen a számonkérések értékeléséig.

Ezüst fokozat: az agrárszakképzési centrumok és intézményeik számára fejlesztett, innovatív, 2D és 3D holografikus kiterjesztett valóságtartalmakkal kiegészített hibrid tanulási anyag, amelyet a budapesti Herman Ottó Intézet és a Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató Kft. csapata alkotott meg.

Bronz fokozat: az iskolai szertárak hiányosságain segít a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola matematika–fizika szakos tanára, Zsigó Zsolt Miklós programja, amely itthon eddig nem, vagy alig ismert fizikai kísérletek és eszközök fejlesztését teszi elérhetővé a diákok részvételével, kis költséggel.

A nagydíjat a Redmenta Edutech mesterséges intelligencia alapú tartalomkészítő alkalmazásának fejlesztői vehették át.

Különdíj a mentális egészség helyreállításáért

A zsűri egy különdíjat is odaítélt Versényi Anna debreceni tanár-pszichológus kamaszok számára kifejlesztett, önsértés-megelőző, mentális egészség helyreállítását célzó programjának. A végeredmény a beadott pályázatok minőségére, a kezdeményezés pedagógiai és innovációs értékére, hatókörére, valamint az eredményességére adott pontszámok alapján alakult ki.