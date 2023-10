Nem tudták kifizetni extravagáns esküvőjüket, így leléptek: 3 milliós számlát hagytak maguk után

A 40 éves Moreno Pioretti, és a 25 éves Andrae Svenja idén augusztusban kötötték össze örökre az életüket Rómában. A pár egy olyan helyszínt választott esküvőjük helyszínéül, ahol medence is van, sőt a megrendelt étel mennyiségből is extra adagot kértek, habár csak 80 vendégük volt. Ez eddig rendben is lenne, ha kifizették volna a csekket. Hiába ment azonban másnap az étterem tulajdonosa elkérni tőlük a pénzt, az ifjú pár addigra már sehol nem voltak.

Fizetés nélkül leléptek a házasok. Fotó: Pexels

Enzo Fabrizi, a tulajdonos úgy egyezett meg velük, hogy előlegnek kifizetnek az egész fogadásért cserébe 3.300 eurót, vagyis kicsivel több, mint 1 millió forintot, az esküvő után pedig rendezik a fennmaradó összeget. Ez azonban nem történt meg, Enzo hiába ment másnap a helyszínre. Késő estig várta a párt, hívogatta őket, teljesen feleslegesen. Még a férfi szüleit is felhívta, de mindhiába.

Végül elment arra a helyre, ahol a házasok megszálltak olaszországi tartózkodásuk alatt. Ekkor jött a sokk: már elhagyták az országot. Ezt követően Fabrizi úgy döntött, hogy a rendőrségre megy.

Levelezgettünk, amiben folyamatosan azt ígérgették fizetni fognak, de a pénz még nem kaptam meg. Egy idő után kérelmet küldtem nekik, hogy rendezzék a számlát, de nem válaszoltak rá. Facebook profiljaikat is törölték.

- nyilatkozta a tulajdonos, aki elmondta mivel ő egy kis éttermet vezet, nagyon fontos számára, hogy rendezzék a maradék 8000 eurót, nagyjából 3 millió forintot. Ez neki nagy bevételnek számít, de, ami még fontosabb: ő is ki kell fizesse az esküvői beszállítóit. Kiemelte, ha nem kapja meg a pénz, akkor akár örökre lehúzhatja a rolót.

Ügyvédet fogadott, de kész visszalépni a pertől, amennyiben fizetnek neki. Erre azonban nincs sok esély, mivel a mai napig nem kapott választ tőlük.

Soha nem fordult még elő velem ilyen. Olyan volt, hogy valaki pár napot késett a fizetéssel. Az viszont, hogy valaki a csekk rendezése nélkül, nyomtalanul eltűnik… na ilyen még nem volt. Nem fogok nekik békét hagyni, ameddig ki nem fizetnek az utolsó centig.

A hatóságok körözni kezdték a házasokat. A férfi ellen csalás tette miatt elfogató parancsot is érvénybe helyeztek – írja a News.