Közel duplaannyit költöttek Karácsonyék bicikliutakra, mint a lekopott zebrák felfestésére

Nagyon durván lekoptak a fővárosi utak felfestései, mert mintha iodén szeptemberben nem újították volna fel őket az iskolakezdésre - erről itt közöltünk fotós összeállítást. Az autós terelővonalak sok helyen már nem is látszanak. A zebrákból is csak 1-2 csíkmaradvány látható Budapest számos pontján, amit videós anyagunkban is bemutattunk. Eközben azt láthatjuk, hogy Karácsony Gergelyék és a baloldali vezetés "locsolja" a százmilliókat a bicikliutakra. Karácsonyék az 1,7 milliós Budapesten csupán pár ezer ember megmozgató "közösségi költségvetésükre" mutogatva hivatkoznak népakaratra, miközben az autósok és a gyalogosok biztonságával nem törődnek.

Gyalogátkelő? Fotó: Metropol

Kevesebb pénz gyalogátkelőkre, több bicikliutakra

Eközben a főváros irányítása alatt álló Budapest Közút kevesebb új gyalogátkelőt létesít. Míg 2020-ban 48, 2021-ben pedig 54 darab zebra létesült a gyalogosok biztonságos közlekedéséért, 2022-ben már csak 38. Majd ahogy felpörgött a "bicikliút-őrület", 2023-ban már csak 22 darab zebrával bővült a főváros ezidáig. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy a bicikli utakra iszonyatos pénzek mennek el. 2020-tól 2022-ig 54 millió 814 ezer forintot költöttek összesen a 3 év alatt új kerékpársávok kialakítására, majd 2023-ban minden eddigitől több, 124 millió 336 ezer forint közpénzt költött erre a közút Karácsonyék parancsára, míg "útburkolati jelek, felfestések felújítására/újrafestésére" 75 milliót. Karácsonyék idén ezzel majdnem kétszer annyi pénzt költöttek bicikliutakra, mint a teljes budapesti úthálózat lekopott felfestéseinek pótlására.

Az iskola előtt is lekopott már a zebra... Fotó: Metropol

Ijesztő a minőségromlás a Budapest Közút szerint is

Miközben Karácsonyék százmilliókat költenek kihasználatlan dolgokra, a Budapest Közút már 2021-ben megkongatta a vészharangot. Beszámolójukban leírták, hogy ijesztő mértékben növekszik a fővárosban a beavatkozást igénylő utak száma, ami a jelenlegi támogatási rendszer mellett drasztikus minőségromlást fog okozni az elkövetkezendő években.

Íme a főváros saját statisztikája, vagyis a Budapest Közút Zrt. által kezelt közutak állapotának várható alakulása a rendelkezésre álló források függvényében:

Drasztikus romlás vár a budapesti utakra is a jelenlegi támogatási rendszer mellett Forrás: Budapest Közút 2021. évi beszámoló

Csak a lekopott zebrák egyharmadát tudják visszafesteni A Budapest Közút saját elmondása szerint kevés pénzt kap a burkolati jelek felújításához is. Egy közérdekű adatkérésre válaszolva a Közlekedési Igazgatóság bevallotta, hogy a lekopott felfestések egyharmadát tudják csak a Karácsonyék által megszavazott összegből felújítani: ,,Az utóbbi évek gyakorlata szerint éves szinten 50 000 m2 körüli jelek felújítását teszi lehetővé az anyagi keret. Ez nagyjából a harmada a szükséges mennyiségnek, ezért a lekopott burkolati jelek között rangsorolnunk kell, és jelentős részük felújítására csak az elkövetkező években kerülhet sor."

Veszélyben a gyalogosok, több a gázolás

Megugrott Budapesten a gyalogosgázolások száma az elmúlt időszakban. A lekopó felfestések miatt az autósok is sokkal nehezebben veszik észre a gyalogátkelőket. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2020-as és 2021-es 580 körüli szám 2022-re már 720 fölé ugrott, 2023-ra - az év közbeni adatokat vizsgálva - pedig valószínűleg még ettől is több gyalogosgázolás lesz a főváros útjain.