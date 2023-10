Igazi túlélő: háromszor hozták vissza a halálból a kis Rolit

Két hónaposan sérvműtét. Négy hónaposan agyi ciszta miatti koponyafeltárás. Így kezdődött Erdélyi Roli története. Aztán 18 hónaposan 3 napra elveszítette az eszméletét, ami után mindhárom nap életmentő műtéten kellett átesnie. Az orvosok semmi jót nem ígértek, de Erdélyi Roli túlélte. Ezután 3 évesen mielodiszpláziás szindrómája lett. Ezt a betegséget a leukémia előszobájának hívják, és csak donoros csontvelő transzplantációval gyógyítható. Szerencsére Rolikának sikerült a transzplantáció, most pedig mindent megtesz azért, hogy álma valóra váljon.

Rolika mindezek után is képes mosolyogni Fotó: Facebook

A 14 éves Rolika rengeteg betegségen van már túl. Édesanyja szerint a kisfiúban hatalmas az élni akarás, ami már pici kora óta látszott is rajta. Alig volt 4 hónapos, amikor hirtelen elkezdett nőni a koponyája. Először nem sejtették, hogy nagy a baj. Később derült ki, hogy az egész agyán ciszták vannak, amik elzárták az agyvíz keringését. Emiatt a kisfiúnak Debrecenben feltárták a koponyáját, hogy beültethessék a söntöt, ami elvezeti az agyvizét. Pár hét után haza is mehetett, a szülők pedig már kezdtek fellélegezni. Alig egy év telt el és Rolika újra kórházba került. Kiderült, hogy megint nagyon sok agyvíz van a koponyájában. Ekkor már az orvosok is azt mondták, hogy nem ígérnek semmit, de a kisfiú erős volt és küzdött az életben maradásért.

Ezután a gyermek minden napja rehabilitációval és fejlesztésekkel telt. Három- éves korára sikerült megtanulnia mászni és a beszédben is rengeteget fejlődött. Telt-múlt az idő és Rolika végre átléphette az óvoda kapuját. Azonban itt sem volt sokáig felhőtlen az öröm. Rolikát egy megfázás döntötte ágynak, ám semmilyen antibiotikum nem használt, így tüdőgyulladást kapott. A kórházban derült ki, hogy mielodiszpláziás szindrómája van, ami a leukémia előszobája és csakis idegen donoros csontvelő transzplantációval gyógyítható.

Rolika egyetlen álma, hogy megtanuljon járni Fotó: Facebook

Szerencsére nagyon hamar kapott is egy megfelelő donort és 9 évvel ezelőtt, 2014 márciusában transzplantálták a kisfiút. Négy hónapot töltött a kórházban, ebből 40 napot steril bokszban. Voltak mély pontok, de Rolika hősiesen kibírta ezt a megpróbáltatást is. A kisfiúnak pedig azóta egyetlen egy álma van: hogy megtanuljon járni.

Roli, amikor nagyon beteg volt, élet-halál közt lebegett, nem is egyszer. Nekem sokszor egyetlen eszközöm maradt a tehetetlenség, a bizonytalanság, az orvosok által kimondott rideg valóság mellett, hogy elhitessem vele, hogy meg tud gyógyulni. Bármire képes, csak higgyen önmagában

– írta édesanyja a közösségi oldalon.

A kisfiú jelenleg egy csípőműtét után gyógyul, ami szintén azért kellett, hogy egyszer képes legyen lábra állni és önállóan járni.