"Áldom a jó Istent, hogy nagyobb baj nem történt" - felháborító: a vétlent okolta az ittas sofőr Ikerváron

Igencsak furcsa balesetről számoltak be a Vas vármegyei Ikerváron vasárnap délután. Egy Toyota sofőrje ugyanis éppen a feleségével igyekezett a temetőbe aznap, a városhatáron belül érve pedig a sebességhatárnak megfelelően 50 kilométeres sebességre lassított.

Az ütköző, ittas sofőr közölte: a vétlen fékezett be előtte - Fotó: Pexels (illusztráció)

Azonban egyik pillanatról a másikra a semmiből érkezve egy csattanás után megpördült, nekiment egy betonoszlopnak, majd két betonelem között az árokba csapódott. A 112 Pressnek a döbbent sofőr elmondta, hogy az eset után azonnal ellenőrizte a mellette ülő felesége, majd a saját állapotát, és csak ezután mászott ki az összetört kocsiból és az árokból. Ekkor vette észre, hogy a szemközti oldalon egy szintén összetört Volkswagen áll, ami a jelek szerint még egy betonoszlopot is kettétört.

A vétlen sofőr ezután odarohant a másik, balesetező kocsihoz, ahol azt vette észre, hogy a sofőr az anyósülés alatt, igencsak furcsa pózban és vérző fejjel fekszik. Azonban a felelősséget azonnal el is hárította, mert még ebben az állapotban is azt mondta: a Toyota sofőrje hirtelen befékezett, ekkor csapódott belé. A lap szerint azonban korántsem ez történt: a nyomok szerint ugyanis sokkal inkább a nagy sebességgel érkező Volkswagen hajtott bele a szabályos tempóban hajtó toyotásba, az ő kocsija pedig ekkor vágódott át a másik oldalra, ahol a betonoszlop mellett két fát is kidöntött.

A helyiek közül, úgy tudni, hogy többen is a két autós segítségére siettek, nemsokára pedig a tűzoltók, a mentősök és a rendőrök is a helyszínre értek. A szonda megfújása után viszont az is beigazolódott, amit már korábban is sejtettek: jelesül, hogy a Volkswagent vezető férfi bizony ittas volt, így őt végül mentővel és egyben rendőri kísérettel szállították kórházba.

A helyiek közül többet is tudják, hogy ki volt a balesetező kocsi sofőrje. Információink szerint többen már régen sejtették, hogy egyszer balesetbe torkollik majd a helyzet, ugyanis úgy tudni, hogy magánéleti gondok miatt megroppant lelkileg. Anyja kommentelt is az eset alá, melyben azt írta: ő is féltette a fiát:

Ettől féltem mindig! De sajnos megtörtént, a gyermekemet sajnálom és nagyon féltem, a vétlen házaspárt szintén sajnálom! Áldom a jó Istent, hogy nagyobb baj nem történt. Köszönöm azoknak az ikervári személyeknek, akik gyors segítséget nyújtottak

- írta a szomorú anya.

A Metropol a balesettel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrkapitányságot, amint választ kaptunk kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.