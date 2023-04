Életveszélyes alkoholszintet mértek a rendőrök a sofőrnél

Elképzelhető, hogy keddre is átcsúszott a húsvét hétfői ünneplés annál a 31 éves férfinél, akit a rendőrök megállítottak Dunaszerdahelyen - olvasható a Paraméter cikkében.

A Dunaszerdahelyen megállított sofőrnél a fotón látható érték sokszorosát mérték Fotó (illusztráció): Lakatos Péter

A sokat látott felvidéki egyenruhások sem gondolták, hogy még őket is meg lehet lepni, ám ez oly annyira sikerült, hogy az általuk tapasztaltakat a közösségi média oldalukon tették közzé. Annak ellenére, hogy Szlovákiában hasonlóan hazánkhoz húsvétkor fokozott ellenőrzést tartottak a rendőrök, sokan ezzel nem törődve, ittasan vezettek. A Dunaszerdahelyen elkapott autós egy Škoda SuperB-t vezetett, akit a városban a Pódafai úton intettek le, majd felkérték az alkoholteszt elvégzésére. Mindez hajnali 5:41-kor történt, ekkor a műszer több mint 4,5 ezrelék alkoholt mutatott. Ez alaposan meglepte a zsarukat mivel tudták, hogy ez a legsúlyosabb szint. A férfi a kimutatott állapotban nem, hogy autót vezetni, de elvileg ébren maradni sem kellett volna, hogy képes legyen. Ennyi ezreléknél életveszélyben van az ember, állandó felügyeletre szorul, amit az egyenruhások biztosítottak is neki. Nem sokkal később újra tesztelték a férfit, ekkor már jóval alacsonyabb volt a kimutatott, de persze továbbra is a megengedett határérték feletti. Mindezek után a férfit bevitték a rendőrségre, a dokumentáció után pedig elhelyezték az egyik rendőrségi cellában. A bíróság gyorsított eljárásban dönt a férfi sorsáról, akit tettéért egyéves szabadságvesztés fenyeget.

Az alkoholszintet jelző rendőrségi igazolás Fotó: Szlovák Rendőrség