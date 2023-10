„Éreztük a tömény bűzt” – áthatolhatatlan füstköd lebegett Csepel felett

Hatalmas, fekete füstfelhőre lettek figyelmesek többen is Csepel-szerte október 3-án, kedden délután. A sokakat megijesztő füstoszlop a csepeli Szabadkikötőből terjengett, aminek területén a szemét kigyulladt, és hatalmas lángokkal égett.

Fotó: Mihádák Zoltán

A katasztrófavédelem emberei azonnal a telepre siettek, ahol lokalizálták a lángokat. A tűzoltók több, habosított vízsugárral oltották a lángokat.

Fémhulladék ég mintegy száz négyzetméteren a XXI. kerület iparterületi részén, a Petróleum utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók két habosított vízsugárral kezdték oltani a lángokat

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűz azonban többeket is megriasztott, sokan messziről is látták a füstöt, míg mások elképesztő bűzről számoltak be:

Éreztük azt az égett, töményen füstös szagot, de az mintha nem is sima füst lett volna, hanem inkább olyan, mint az égő műanyag. Azután olvastuk, hogy a fémhulladék kapott lángra. Aztán arra gondoltunk, hogy hulladék között lehet, hogy műanyag is volt, vagy más hulladék, az adta azt a bűzt

– mesélte egy csepeli lakos. Egy másik férfi jóval messzebb, Pesterzsébet, míg egy harmadik Kispest környékéről is észlelte a füstöt:

Gondoltam is, hogy az nagy baj, ha a Szabadkikötőben van a tűz, de én is látom a füstöt. Hihetetlen nagynak tűnt a füstoszlop, már el is kezdtem félni, hogy mi van, ha ez tovább terjed. De megdöbbentően hamar eloltották. A csepeli barátoktól tudjuk, hogy azt a furcsa füstszagot viszont még sokáig érezni lehetett

– mondta.

A katasztrófavédelem munkatársai alig két órán belül megfékezték a hatalmas tüzet, mi több, délután öt óra környékén már az utómunkálatokat is befejezték.