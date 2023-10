Állatrendőrnek adja ki magát egy csaló Újbudán

Meglehetősen furcsa történetről számolt be a közösségi média oldalán a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés szervezet. Az állatvédőknek emailben mesélte el vélhetően XI. kerületi lakos, hogy igencsak furcsa kifogással élt számára egy férfi, aki belekötött egy kutyasétáltató nőbe, a levél küldője pedig a hölgy és házi kedvence védelmére kelt.

Ma a Kelenföldi pályaudvar mellett, ahol a panelek kezdődnek, egy 50 körüli, hajléktalannak tűnő, agresszív férfi, italos is volt, belekötött egy kutyát sétáltató idős férfibe.

- kezdte az üzenetét a levél írója, aki arról is beszámolt, hogy elsősorban a kutya miatt gondolta, hogy közbe kell avatkoznia egy ilyen helyzetben.

Kutyasétáltató nőbe kötött bele a csaló Fotó: Humphreys Muleba / Pexels (illusztráció)

Állatvédelmi Rendőrség?

Az esetről elmondta a levél küldője, hogy próbálta lenyugtatni az agresszív férfit, akivel elkezdett beszélgetni, és ekkor vált igazán érdekessé a történet.

Mutatott egy PECSÉTET amit ő csináltatott, teljesen hivatalosnak tűnt, középen a magyar címer, körülötte meg olyasmi, hogy MAGYAR ÁLLATVÉDELMI RENDŐRSÉG. Közben azt is elmondta, hogy sok év után jött ki a börtönből

- fejtette ki az eset tanúja, akinek sikerült a további atrocitástól megszabadítania a kutyasétáltatót.

Újbudai kutyalopások

Nem az első eset, hogy hajléktalanok és kutyák ügyéről számoltunk be Újbudáról. Emlékezetes esemény volt, amikor szeptemberben egy kutyatolvajt rendkívül gyorsan kézre kerítettek, köszönhetően a közösségi médiának és a segítőkész embereknek. Nagy szerepe volt a kerületben működő állatmentő és állatvédő egyesületnek is, akiknek egy szemtanú jelezte, hogy vélhetően az ellopott kutyát látja a kelenföldi pályaudvarnál. Az állatvédők vezetője, Kovács Gábor a helyszínre sietett és az ellopott kutyát, illetve a tolvajt is megtalálta és a rendőrök megérkezéséig maradásra bírta. Az intézkedő járőrpárossal a újbudai rendőrkapitányság vezetője, Jáger István ezredes a helyszínre sietett, aki személyesen gratulált a tolvaj elfogásához, akit aztán a zsaruk magukkal is vittek.