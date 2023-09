Gazdik figyelem! Veszélyes kutyajárvány ütötte fel a fejét Budapesten

Egyre több gazdi és állatorvos jelzi, hogy nőtt a kennelköhögésben szenvedő kutyák száma a XVIII. kerületben – adta hírül a 18. kerületi Felelős Kutyabarátok Egyesülete.

Mi az a kennelköhögés?

A kennelköhögés a kutyák légcső- és hörgőgyulladása egy kutyák közt terjedő, rendkívül fertőző betegség. Nem egy kórokozó okozza, hanem általában egy vírusfertőzés hatására szaporodnak el baktériumok a légzőrendszerben, és ennek hatására alakulnak ki a tünetek.

Mik a tünetei?

Akár heteken át tartó száraz, görcsös köhögés, ami akár öklendezésbe, hányásba is fordulhat. Ritkán orrfolyás vagy könnyezés is kísérheti. Szövődményeként akár tüdőgyulladás is kialakulhat.

Járvány ütötte fel a fejét a kutyák körében Fotó: Shutterstock

Hogyan lehet gyógyítani?

A kennelköhögés általában jól gyógyul, de köhögéscsillapítóra vagy antibiotikumra is szükség lehet, ezért mindenképpen állatorvoshoz kell fordulni.

Hol lehet elkapni?

Legkönnyebben olyan helyeken, ahol sok kutya megfordul egy időben:

állatorvosi rendelők,

kutyafuttatók,

kutyaiskola,

sok kutya által látogatott parkok, terek.

Hogyan védekezhetünk a kennelköhögés ellen?

Kapja meg a kutyád minden évben a kombinált oltást, mert ez véd a kennelköhögést okozó kórokozók java része ellen!

Járvány idején kerüljük a nagy kutyatársaságokat különösen, ha a kutyánk még fiatal és nem kapta meg az összes kötelező oltást vagy idősebb, gyenge az immunrendszere, illetve ha nem kapott az elmúlt 1 évben kombinált oltást!

Ne menjünk a futtatóba, ha sok kutya van bent! Sétáltassunk olyan helyeken, ahol kevesebb kutya fordul meg!

Ha felmerül a fertőzés lehetősége: