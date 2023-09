Szeptember 12-én kedden sokaknál pénz áll a házhoz!

A 2023-as év során is hamarabb juthat pénzhez az a nyugdíjas, aki előrelátó volt, és a folyószámlájára történő utalással kérte a nyugdíját a postai kézbesítés helyett. Szeptemberben a nyugdíj utalásának napja 12. keddre esik, azaz ők már a mai nap folyamán megkaphatják a pénzüket.

Ma érkezik a nyugdíj. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A nyugdíjutalás jellemzően a hónap 12. napján történik. Kivételt szinte csak a december képez, amikor a hó elején. Ha 12-e munkanapra esik, aznap várható a nyugdíjutalás, ám ha a 12. nap hétvégén van, akkor az ahhoz legközelebb eső munkanapon várható a Magyar Államkincstár nyugdíjutalása 2023. évben is.

A nyugdíj postai kifizetése az utalásnál hosszabb időt vehet igénybe, ám általában a hónap 15. napjáig mindenkinek megérkezik a nyugdíj, azaz napokon belül mindenki megkapja majd, akinek jár. A magyar posta alkalmazottai minden hónapban 12 munkanapon keresztül juttatják célba a havi rendszerességű nyugdíjakat, mindig a tárgyhónapra vonatkozóan – arról, hogy a nyugdíj postán keresztül mettől meddig várható, a postai nyugdíjkifizetési naptárban értesülnek a magyar nyugdíjasok. Az év hátralévő részében a következő napokban érkeznek a nyugdíjak:

Nyugdíj utalás 2023 szeptember: szeptember 12. (kedd)

Nyugdíj utalás 2023 október: október 12. (csütörtök)

Nyugdíj utalás 2023 november: november 10. (péntek)

Nyugdíj utalás 2023 december: december 1. (péntek)

40 éve lett amerikai állampolgár Arnold Schwarzenegger

Arnold Alois Schwarzenegger amerikai testépítő, színész, üzletember és politikus, az egyesült államokbeli Kalifornia állam 38. kormányzója.

Fiatalkorában testépítő-eredményeivel ért el sikereket, majd a filmezés felé fordult és hollywoodi akciófilmjeivel világhírűvé vált. Schwarzenegger egy Graz közeli kis stájer faluban, Thalban született. Szülei katolikusok voltak, minden vasárnap templomba jártak, a család nehéz körülmények között élt.

Fiatalként Schwarzenegger – apja hatására – több sportot kipróbált, először 1960-ban fogott kezébe súlyzókat, amikor futballedzője csapattársaival együtt egy helyi edzőterembe küldte. Arnold 14 évesen a futball helyett testépítéssel kezdett foglalkozni. 1965 és 1980 között hétszer nyerte el a Mr. Olympia, hatszor a Mr. Universe címet. Hazájában színészként és sportemberként nagy népszerűségnek örvendett, a grazi sportcsarnok is az ő nevét vette fel.

Amerikába ment, első filmszerepe az 1970-es Hercules New Yorkban, amin ő Arnold Strong néven szerepelt. A lehetetlen neve és butának tűnő akcentusa még évekig akadályozta a továbblépésben. 1982-ben hozta meg számára a világhírt az első rászabott szerep, a Conan, a barbár. Sorozatos akciófilmjei során sztárrá vált, később könnyedebb, humorosabb szerepei is népszerűvé tették. 1986-ban feleségül vette Maria Shrivert, John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokahúgát, akivel 4 gyermekük van.

Arnold Schwarzenegger amerikai testépítő, színész, üzletember és politikus. Fotó: NurPhoto via AFP

25 éve halt meg Bajnok Zsolt újságíró, szerkesztő

Bajnok Zsolt tanárként szerzett diplomát, majd tanított. 1954-től a Magyar Távirati Irodában dolgozott munkatársként, rovatvezetőként, majd 1977-től belpolitikai főszerkesztőként. 1979–1984 között a kormány Tájékoztatási Hivatalaiban volt helyettes, majd államtitkári rangban elnök. 1984-től a Magyar Hírlap főszerkesztőjeként, 1989-től 1990 elejéig a kormány megbízott szóvivőjeként tevékenykedett, majd – betegségiig – a Ferenczy Europress belpolitikai szerkesztőségét vezette. 1998-ban hunyt el.

66 éve nyílt meg a Corvin Filmszínház

Az 1956. október 23. és november 6. közötti események során megsérült Corvin Filmszínház épületét ünnepi díszelőadással nyították meg. Az egyik legrégibb és legjelentősebb budapesti filmszínház 1924-ben nyílt meg először, Corvin Színház néven. A mozit 1995 júniusától teljesen átépítették, és létrehozták az első magyar multiplex rendszerű filmszínházat, amelyet 1996. szeptember végén adtak át. A többtermes és többfunkciós épületben egyszerre 1500 néző fér el, a legnagyobb teremben a mozivászon 140 négyzetméteres. Tolmácsfülkéket is kialakítottak, így a moziban kongresszusokat is lehet rendezni. A létesítmény építésze Töreky Dezső, belsőépítésze Rajk László volt.

Mától tekintheted meg Szinyova Gergő legújabb festményeit

A Kisterem 2023-as őszi nyitókiállításán Szinyova Gergő legújabb festményeit mutatja be. A fiatal festő közel egy évtizeden keresztül járta körül az absztrakt festészet problematikáit, majd egy hosszabb átmenet eredményeképp 2020-ra jutott el egy teljesen figurális festészethez – legutóbbi Kisteremben rendezett, 2021-es egyéni kiállításán már ezek a határozottan narratív festmények voltak láthatóak.

Idei őszi kiállításán az azóta zajló figurális program legújabb alkotásait láthatjuk majd, melyeken visszaköszönnek korábbi festményekről ismerős elemek és a Szinyovára jellemző, különböző nyomtatási eljárásokat idéző technika, mellyel a művész a sokszorosítás kérdéseit tematizálja.

Ma van „A water diary” utolsó napja

A Gallery East of Eden és Zoltai András kiállítását szeptember 12-ig nézheted meg, melynek címe BLUE MEMOIR – A water diary. András a vizek elhivatott követője, szereti, kutatja, fényképezi – bármerre jár. Most a hazai képei egy részét mutatja be. Emberek, táj, vizek és történetek. Amikor távozunk a galériából, magunkkal vihetjük, amit láttunk: egy különleges újságot kapunk a fotókkal és a szövegekkel. Sőt, ha többet viszünk, akár tovább is adhatjuk. A fotós így szeretné a galéria falain túl is megmutatni, amit látott.

Forgalomkorlátozások várhatóak Budapesten

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 12-én Budapest V. és VII. kerületében.

Tilos megállni szeptember 12-én 9 órától 14 óráig az V. kerületi Falk Miksa utca páratlan oldalán a Kossuth tértől 50 méter hosszon. Tilos megállni szeptember 12-én 10 órától 14 óra 30 percig a VII. kerületi Rózsák tere 6–7. számok előtt 50 méter hosszon.

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 12-én Erzsébetvárosban. Tilos megállni szeptember 12-én 12 órától 20 óráig a VII. kerületi Wesselényi utca 5–9. számok előtt.

Adj vért, ments életet!

Szeptember 12-én kedden az alábbi budapesti helyszíneken adhatsz vért:

7 és 19 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

déltől 17 óra 30 percig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ezeken kívül az ország több pontján is adhatsz vért, mely helyszínekről és a véradás részleteiről a véradás.hu oldalon olvashatsz többet.

Pokoli hőség lesz ma

Kedden sok napsütésre, száraz időre van kilátás, de a mai nap folyamán már megjelennek a felhők hazánk felett. Helyenként élénk lehet a délies szél. Hiába írunk szeptembert, továbbra is maradnak a nyárias csúcshőmérsékletek, délután 28-33 Celsius-fok várható az ország nagy részén – írta meg a Köpönyeg.