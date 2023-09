Rettegnek ez erdélyi lakosok, ufók lehetnek a Hója-erdőben

Hátborzongató történetek láttak napvilágot, amelyek nem is olyan messze történnek tőlünk. Egészen pontosan Romániában, Kolozsvár határában a Hója-erdő-ben. A helybéliek rettegnek az erdőtől, ahova már csak „hitetlen” turisták merészkednek be. Nemrégiben egy társaság arra vállalkozott, hogy bemerészkedik az erőbe, hogy ők is megtapasztalják azokat a rémségeket, amiket a helyiek tapasztaltak. Ugyanis szerintük a Hója-erdőbe, ufók, furcsa árnyékok és más természetfeletti jelenségek is előfordulnak.

Képünk csak illusztráció!

Ijesztő legenda karing az erő körül

A legenda szerint a területet egy pásztorról, Baciuról nevezték el, aki állítólag egy 200 fős báránynyájjal belépett a „világ legkísértetesebb erdejébe”, de soha többé nem látták onnan kijönni.

Marius Lazin a Hoia-Baciu (Hója-erdő) Project elnöke – egy szervezet, amelyet először azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az erdő elpusztítását – a The Sunnak az mondta: rabja lett az erdőnek, hiszen már gyerekkora óta hallja azokat a pletykákat és történeteket, amiket a rémisztő helyről regélnek az emberek.

Ezek a mesék gyakran hátborzongató eseményekről, titokzatos eltűnésekről és az erdőt átható ijesztő energiákról szólnak.

Több megmagyarázhatatlan dolog és eltűnés is történt:

Egy fiatal lány bement az erdőbe, akiről azt feltételezték, hogy meghalt. 5 évvel később ugyanabban a ruhában a lány előkerült, egy percet nem öregedet, sőt arra sem emlékezett, hogy eltűnt volna az erdőben.

Lazin arról is mesélt, hogy számtalan idegenvezető is szemtanúja volt a megmagyarázhatatlan eseményeknek az erdőben – az elektronikus eszközök meghibásodásától a hátborzongató hangokig.

Hozzátette:

A résztvevők beszámoltak olyan suttogásokról, amelyek, úgy tűnik, az erdő mélyéről áradnak, a kísérteties érzésről, hogy láthatatlan szemek vizsgálják őket, és még azt is, hogy véletlenül rejtélyes képeket rögzítettek a kameráikkal.

Míg mások katonák szellemeit is látni vélték. A lap arról is beszámolt, hogy az erdő egyik részén kör alakban kísérteties módon nem nő növényzet – és a paranormális tevékenységek nagy része ott történik.

Így lett híres az erdő: Alexandra Sift biológus 1960-ban több fotót is készített a fák felett repülő ufóról. De nem csak a biológus látott furcsaságokat, egy katonai technikus, Email Barnea 1968-ban további fényképeket készített a fasor fölött repülő csészealjról – és a mesék onnan indultak el.

