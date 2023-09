Meghalt Kristóf István, a Fővárosi Nagycirkusz legendás igazgatója

Kristóf István 1941. szeptember 11- én született Keszthelyen, artistacsalád-dinasztia sarjaként, egy vándorcirkusz kocsijában. Nagyapja Richter János, édesapja Kristóf István erőművész volt, aki az Aida nevű elefánt számával a „francia Herkulesként” vált ismertté.

A legendás szakember 82 éves volt / Fotó: Fővárosi Nagycirkusz

A család őt is a porondra szánta. Alig múlt tizenegy éves, amikor először lépett a közönség elé. A „Kisfiú nagy elefánttal” című szám a profizmus felé vezető út első mérföldköve volt. Tizennégy éves múlt, amikor szülei beíratták az akkori Állami Artistaképző Iskolába.

Álmának megvalósításában, hogy légtornász és a világ legjobb fogója legyen, húga támogatta: közösen megalkották levegőduett számukat, amelyet 1958. márciusában mutattak be, először nagybátyjuk cirkuszában, majd a Fővárosi Nagycirkuszban. Kristóf István az orosz Nyikolaj Panovval Bulgáriában találkozott, saját bevallása szerint tőle tanulta a legtöbbet. Ezt követően a formabontó megoldásokra és újszerűségre törekedő művésztársaival megalapították Magyarországon a Hunor csoportot. A világon először ők mutatták be a nyújtóakrobatikát a levegőben, egy repülő hintával kombinálva. A nemzetközi szakma is felfigyelt rájuk, amikor a világon először rögzítettek szédítő magasságban hintát, a szokásos magasság kétszereséről ugrottak. Az artistacsoporttal számos országban turnézott: Ausztria mellett Olaszországban, Dániában és Oroszországban is fellépett.

A szintén cirkuszdinasztiából származó Sallai Ilonával 1963-ban házasodtak össze. Egy perzs számot állítottak össze, amellyel bejárták a világot: Bulgáriától kezdve Görögországon és Ausztrálián át a Fülöp-szigetekig számos országban szerepeltek nagy sikerrel.

Deszka-handvoltige produkciójukat 1977-ben a Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Bohóc-díjával ismerte el a zsűri. Ők voltak az első magyar artistaművészek, akik a rangos elismerést megkapták.

Egy sérülés vetett véget karrierjüknek. Kristóf István felesége lezuhant, amikor németországi turnéjukra próbáltak 1987-ben. Hosszas vívódás után el kellett fogadniuk, hogy az artistaélet számukra véget ért.

Kristóf István a Fővárosi Nagycirkusz vezetőjeként folytatta pályafutását. 1988-tól kezdve 24 éven át irányította igazgatóként az intézményt, folyamatosan törekedett az új utak keresésére. Művészi ambícióit, tapasztalatait sikerrel alkalmazta a műsorok összeállításánál. Fiával, Kristóf Krisztián artistaművésszel, Guinness-rekorder magyar zsonglőrrel közösen álmodták meg és hozták létre a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivált.

Kristóf István munkásságát a legmagasabb szakmai kitüntetésekkel ismerték el:

Jászai Mari-díj (1977)

Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál „Ezüst bohóc”-díj (1977)

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének díja (1988)

Érdemes művész (1988)

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (1995)

Franz Czeisler Tihany-díj (1996)

Magyar Szakszervezetek Díja (1998)

Orosz Cirkuszművészeti Akadémia örökös tagja (2001)

Maxim Nikulin „Russian Clown Award” (2004)

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2005)

Puskin-díj, az orosz–magyar kulturális kapcsolatokért végzett munkájáért (2005)

Kobzov-életműdíj (2012)

A Cirque du Soleil életműdíja (2012)

A Nikulin Circus életműdíja (2012)

Kristóf Istvánt a Fővárosi Nagycirkusz saját halottjának tekinti és emlékfalat emel tiszteletére az intézményben. Kristóf István a magyar cirkuszművészet világának meghatározó és kiemelkedő alakja volt. Emléke örökké él szívünkben és a művészetben. Kívánunk békés megnyugvást és erőt a családnak!