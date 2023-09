Hollik István: Brüsszel nem adja oda a magyar családoknak, pedagógusoknak és vállalkozásoknak járó pénzt...

A kormánypárti politikus arra hivatkozott: az elmúlt időszakban ugyan voltak hírek a "Soros-hálózat" átalakulásáról, de valójában továbbra is aktívak akarnak maradni Kelet-Európában. Ugyanakkor mivel jó kapcsolatokat ápolnak a brüsszeli bürokratákkal, sikerült elérniük, hogy ezeket a beavatkozási kísérleteket, most már "Brüsszellel finanszíroztatják meg".

Fotó: Ádám János

Hollik István azt mondta, hogy négymilliárd forintos keretösszegről van szó és első körben 500 millió forintot juttattak baloldali szervezetekhez. Az pedig "külön érdekes", hogy a közvetlen brüsszeli forrást elnyerők mindegyikét korábban a Soros-hálózat finanszírozta. Nagyon úgy néz ki a dolog, mintha pont ezeknek a szervezeteknek írták volna ki ezeket a brüsszeli pályázatokat - jegyezte meg.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: "senki nem gondolhatja komolyan", hogy ez nincsen szoros összefüggésben azzal, hogy a jövő évben önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek.

Valójában az a helyzet, hogy Brüsszel már most így, előre finanszírozza a magyar baloldal kampányát

- jelentette ki. Szerinte ez abból is látható, hogy sok olyan szervezet nyert most támogatást, amely baloldali médiumokat, apróbb portálokat működtet vidéken, például a debreceni önkormányzatot támadó portál is kapott ilyen típusú támogatásokat.

Hollik István felháborítónak nevezte, hogy míg Brüsszel - visszaélve a hatalmával - nem fizeti ki például a tanárok béremeléséhez szükséges forrásokat, nem adja oda a magyar családoknak és a magyar vállalkozásoknak járó uniós forrásokat, addig a baloldalt kifizeti.

"Merjük remélni", hogy a Magyarországnak járó uniós pénz "még megvan és nem költötték másra

- jegyezte meg a politikus.

Hangsúlyozta: ez nem könyöradomány, hiszen amikor beléptünk az Európai Unióba, a nagy, erős, tőkével jobban ellátott nyugati vállalatok előtt megnyitottuk a magyar piacot és ezért cserébe az EU azt vállalta, hogy Magyarország fejlődését segíti a fejlesztési forrásokkal. Ezt a megállapodást rúgta fel Brüsszel, ezeket a pénzeket visszatartja, viszont a baloldalt finanszírozza - mondta a kormánypárti politikus a rádióműsorban.