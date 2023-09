Újabb fejezetéhez érkezett Zuglóban a már évek óta tartó baloldali belháború, ami a kerületi szocik és az ellenzék többi szereplője között zajlik. Miután 2021-ben Hadházy Ákosnak sikerült félreállítania a zuglói "szoci keresztapaként" számon tartott Tóth Csabát, majd megnyernie a kerületi országgyűlési mandátumot, az önkormányzat cégeiből is elkezdték kiszorítani a zuglói exképviselő embereit. A polgármesteri székben azonban még mindig az MSZP-s Horváth Csaba ül, aki ráadásul már azt is nyilvánvalóvá tette, hogy 2024-ben újra elindul a választásokon. „Nem egyeztettem más pártokkal, de időben jelentettem be – hogy ne okozzon politikai turbulenciát –, ismét elindulok Zugló polgármesteri tisztségéért” -mondta még 2022 októberében a kerület vezetője. Bár azt még továbbra sem tudni, hogy az ellenzék tart-e majd előválasztást a 2024-es önkormányzati választások előtt, ahogy azt sem, hogy egy közös jelöltet állítanak-e, az már szinte biztosan kimondható, hogy Horváth Csabát nem fogja a DK és a Momentum támogatni az újraindulásban.

Zugló polgármestere 2024-ben újra akar indulni. Fotó: Magyar Nemzet

Hadházy újabb mutyit kiált

Ennek az egyik napnál is világosabb előjele, hogy szeptember elején a kerület momentumos alpolgármestere, Rózsa András Hadházy képviselő társaságában ragadott fűkaszát, és tett rendbe egy kerületi fenntartású zöldfelületet. Az akcióról természetesen PR-fotók is készültek, amiket Hadházy Facebook-oldalán osztott meg. A képek mellé szöveg is járt, Hadházy ebben azon lamentált, hogy szerinte azért nem gondozott Zugló, mert a kerületben, ahogy a főváros nagy részén is, ugyanaz a cégcsoport végzi a zöldfelületek karbantartását. „Idén lejárt volna a szerződésük, de tavaly decemberben új kiírás helyett inkább meghosszabbították, arra hivatkozva, hogy nincs idő új pályázat kiírására… Rózsa András és a Momentum képviselői régóta szorgalmazzák az úgynevezett beszervezést, vagyis hogy az önkormányzat ne írjon ki pályázatot erre a munkára, hanem vegyen néhány gépet és oldja meg saját maga. A polgármester és a vagyonkezelő vezetése ezt nem utasította el élből, csak konkrétan elszaboltálta a dolgot” – írta Hadházy.

„A következő önkormányzati választáson véget kell vetni a korrupciós nagykoalíció hatalmának és egy olyan képviselő-testületet kell választani, amelynek tagjai elkötelezettek a valódi változás iránt. Én ezt a folyamatot nagyon szívesen segítem tanácsokkal és közvetítőként, de döntés jövő júniusban a zuglói polgárok kezében lesz!” - tette világossá Hadházy, hogy ők Horváth Csaba leváltáson dolgoznak...

Horváth leárulózta alpolgármesterét

Az országgyűlési képviselő posztját Rózsa András is megosztotta, Horváth Csaba pedig a posztja alatt, egy kommentben vágott vissza a fűkaszáló brigádnak. „Épp hétfőn indul az újabb nagy kaszálás a kerületben, így ezen a területen is. Rózsa András alpolgármesternek tudnia kellett róla” – fejtette ki Horváth, aki szerint az önkormányzatoknak évek óta elvonások mellett kell helyt állniuk.

Horváth Csaba szerint csak a fotó kedvéért kaszált Hadházy... Fotó: Facebook

„Sajnálatos, hogy épp az az alpolgármester feszít most ott, aki hónapok óta akadályozza a saját seprőgép beszerzését, amivel jelentősen lehetne javítani a kerület tisztaságán. Így az Egri csillagok áruló Hegedűs hadnagyára emlékeztet, amit tesz” – szólt be Horváth az alpolgármesterének. „Itt lenne az ideje, hogy országgyűlési képviselő úr a lakosság hergelése és az önkormányzatok besározása helyett, valóban képviselje a zuglóiakat! Álljon ki amellett és ez ügyben szólaljon fel a Parlamentben is, hogy például a szolidaritási adót ne vonják el és a centralizáltság helyett adják vissza az önkormányzatok jogosítványait, amelyeket elvontak, hogy a helyi ügyeket helyben lehessen megoldani! Ezzel valóban az emberekért, a zuglóiakért tudná hallatni a hangját. Azzal viszont nem, hogy egy fotóért lekaszálja azt a területet, amelynek a kaszálását hétfőn végeznék el a szakemberek és amelyért fizet az önkormányzat” – üzente Hadházynak.

Nyilvános vécével vágott vissza az alpolgármester

A Facebook-üzenőfüzetben ezután Rózsa András Horváth Csabához szóló nyílt levele következett. „Hogy a kerület szebbé és gondozottabbá tételére irányuló erőfeszítéseim jutalmaként Te lényegében „árulónak” titulálsz, az végtelenül felháborít” – akadt ki Rózsa, aki állította: őt senki sem tájékoztatja a kaszálások rendjéről, így ne is tudhatott a hétfői fűvágásról. Kiderült az is, hogy bár Horváth a megszorításokról ír, nemrég azt javasolta, hogy vásárolja meg az önkormányzat a Zugló TV-t 50 millió forintért, és hogy másik 50 millió forintot pedig adjanak kölcsön a Zuglói Zrt.-nek járdaseprő gépre. „Úgy, hogy egy úttisztító gép több mint egy évet állt használatlanul a Zuglói Zrt. udvarán. Apropó, az működik már?” - kérdezte az alpolgármester a polgármestertől (Facebook-kommentben!!!). „Több mint 30 éve élek a kerületben és a következő harmincat is itt tervezem. Lokálpatrióta vagyok aki mindig Zugló érdekeit tartja szem előtt. Ezek után mit szóljak ahhoz, ha engem tart árulónak egy olyan Polgármester, aki 4 év alatt egy nyilvános WC-t sem tudott üzembe helyeztetni?” - célzott Rózsa a Pillangó pari közvécére, amit már 5 éve nem sikerült üzembe helyeznie a zuglói önkormányzatnak.