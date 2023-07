Már a baloldal is kiakadt, mi folyik Zuglóban: elképesztő dolgokat tárt fel a felügyelőbizottság

Majd másfél évig tartott, de végre hivatalosan is kész van a 2021 decemberében felállított, Zuglói Városgazdálkodási Zrt. működését vizsgáló felügyelőbizottság első jelentése. Mint kiderült, a dokumentumot már tavasszal átküldte Horváth Csabának a készítője, Ruskal-Klemm Csilla, a felügyelőbizottság momentumos tagja, Horváth Csaba azonban azt állította, hogy ő ezt nem kapta meg. Ruskal-Klemm ezek után egy fotót osztott meg, amin egy posta előtt áll, kezében egy levéllel. „A mai napon tértivevényes, ajánlott levéllel is elküldtem Horváth Csaba polgármester úrnak a felügyelőbizottsági jelentésemet, amely hetek óta nem jut el hozzá elektronikusan” – írta a felügyelőbizottsági tag. A hatoldalas dokumentum elképesztő állításokat fogalmaz meg, nem csoda, hogy Horváth Csaba polgármester igyekezett minél tovább húzni az ellenőrzés eredményeinek bemutatását...

Zuglói városgazdálkodás: elképesztő dolgokat tárt fel a felügyelőbizottság – Fotó: Olvasói

53 hónap nem elég egy ingatlan hasznosítására

A jelentés pontról pontra mutatja be, hogy az elmúlt években mik történtek a Thököly út 150. szám alatt álló, önkormányzati üzlethelyiséggel, amit 2021-ben 16 millió forintért újított fel az önkormányzat, további 120 millió forintért pedig az előtte lévő parkot tették rendbe. A jelentés szerint bár 2020 novemberében jelentkezett egy bérlő, hogy kivenné az ingatlant, az erről szóló döntést december 21-én Horváth Csaba polgármester elnapolta. Csak következő év áprilisában határozták el, hogy árversenyes pályáztatás útján meghirdetik ezt az ingatlant. Május 6. és június 4. között lehetett pályázni, 6 darab érvényes és 8 darab érvénytelen pályázat érkezett be az önkormányzathoz. 2021 szeptemberében rádöbbentek, hogy az árverseny előírásához rendeletmódosítás szükséges, amire azonban csak december 21-én került sor. Következő év február 9-én az árversenyen 3 ajánlattevő vett részt, de ez csak a május eleji gazdasági bizottsági ülésre került be. Ekkorra a második és harmadik helyezett visszalépett. Az előterjesztés anyagát azonban csak a versenytárgyalás után 2 hónappal küldték meg jóváhagyásra, ami újabb 20 napot vett igénybe. Július 15-én aztán az első helyezett is visszalépett, nem bírt már tovább várni az ingatlanra. A jelentés a folyamatok felgyorsítását szorgalmazza, és világosan kimondja, hogy a cél az kéne legyen, hogy a pályázatot elnyert bérlő 3 hónapon belül elfoglalhassa a megpályázott ingatlant.

Már 2020 novemberében kivette volna egy bérlő, de azóta is üresen áll – Fotó: Végh István / Metropol

Ettől azonban most nagyon messze van Zugló önkormányzata. A jelentés arra már nem tér ki, amit a Metropol többször is megírt, miszerint az önkormányzati üzlethelyiséget csere útján adták volna át egy francia cukrászatnak, aki egy másik zuglói, önkormányzati üzlethelyiséget bérelt. Ez a terv azután született meg, hogy 2020 novemberében kivette volna egy bérlő az ingatlant, ám ő nem kapta meg. Miután a Metropol megírta, hogy a zuglói rendeletek alapján nem lehet csere útján önkormányzati ingatlanba költözni, az önkormányzat elállt ettől a tervétől. Az üzlethelyiség azóta is üresen áll, amire egyáltalán nincs magyarázat, ahogy arra sem, amit a jelentés tartalmaz.

Megéri Zuglóban önkormányzati ingatlant bérelni: az önkormányzat fizet!

Zuglóban mindössze 2018 óta terhelik a bérlőre a közös költséget, viszont a jelentésből az derül ki, hogy a bérlemények mindössze 5%-ában hárítják át ezt a bérlőre. Magyarán, rengeteg esetben az önkormányzat fizeti a közös költséget a bérlő helyett. Talán még ennél is abszurdabb, hogy olyan esetek is akadnak, amikor a havi hozzájárulás magasabb, mint a bérleti díj, de az is előfordul, hogy haszonkölcsönbe vagy ingyenes használatba adott ingatlan esetében is az önkormányzat fizeti a közös költséget.

Hetekig nem találta a neki elektronikusan elküldött jelentést Horváth Csaba, Zugló polgármestere – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Még a pályázatok titkossága sem volt biztosított

Az is kiderül az elemzésből, hogy a koronavírus ideje alatt, egészen pontosan 2020 októberétől 2021 nyaráig e-mailben is kérte a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. a pályázatok beküldését.

Azonban ez nem biztosítja a pályázatok titkosságát, visszaélésre adhat okot

– írja Ruskal-Klemm a jelentésében. Mint kiderült, vezetői döntés született erről, a döntésről azonban nem született írásbeli határozat. A momentumos felügyelőbizottsági tag most azt igyekszik kideríteni, hogy ki hozta létre azt az e-mail-címet, amire bekérték a pályázatokat, illetve ki kezelte azt. Ismerve a zuglói folyamatok sebességét, körülbelül egy év múlva majd választ is fog erre a kérdésére kapni a politikus...

Ruskal-Klemm jelentésére 15 hónapot kellett várni, a zuglói Városgazdálkodási Zrt. működésének vizsgálatára 2021 decemberében állítottak fel felügyelőbizottságot. Ez a most előkerült 6 oldalas dokumentum az első vizsgálatot mutatja be, de a feltárt visszásságok már így is megdöbbentőek!