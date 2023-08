Ünnepi árstop, közlekedés, időjárás, nyitvatartás: minden az ünnepi hétvégéről

Az augusztus 20-i ünnepség alkalmával rengeteg program várja idén is a látogatókat szerte az országban. A központi ünnepség idén is Budapesten lesz, ahol több mint száz program közül lehet választani. A rendezvények, megemlékezések miatt viszont számos helyen lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell majd számítani. Örömhír viszont, hogy az ünnepi standokon csak 350 forintba kerül egy korsó sör, számos étel-ital ára az ünnepi árstop alá esik. Összeállításukban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Különlegesen ígérkezik az idei tűzijátékék is Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Az augusztus 20-i program a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással indul, majd légiparádé következik. Novák Katalin köztársasági elnök idén Esztergomban mond ünnepi beszédet, majd itt adja át a Szent István-rend kitüntetéseket is. Ismét megtartják az ünnepi szentmisét a Szent István-bazilikában, majd innen indul a Szent Jobb körmenet, az ünnepségsorozatot pedig 21 órakor tűzijáték zárja. Ezen a napon az Országház ingyenesen látogatható. Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A nagy érdeklődésre való tekintettel sorban állás várható.

A Városliget és a Vajdahunyadvár elsősorban családi programoknak ad otthont, a Divat és Design fesztivál pedig új helyszínen, a Millenáris Parkban várja az érdeklődőket - adott ízelítőt az ünnepi programból Borbás Marcsi. A tűzijátékot az Országház és a Duna-parti épületek grafikus fényfestése és drónshow egészíti ki.

Augusztus 20-án ingyenesen megtekinthető a Szent Korona, de sorban állás várható. Fotó: Bruzák Noémi

A műsor során 34 ezer pirotechnikai effekt világítja be az eget 230 indítási pontról, köztük a Szabadság és az Erzsébet hídról, valamint 7 folyami uszályról és számos pontonról. A tűzijátékot a szokásos görögtűz zárja, újdonság lesz azonban, hogy a vízfelületeken is kilőnek úszó pirotechnikai effekteket. A legtöbben bizonyára idén is a Margit hídon, a Lánchídon és a Petőfi hídon és a rakpartokon lesznek, ennek ellenére a szervezők öt további helyszínt ajánlanak még:

Gül Baba türbéje

Gellért-hegyen a Filozófusok kertje

A Bálna és a Petőfi híd közti Nehru part

svábhegyi Széchenyi-emlékmű és -kilátó

Sas-hegyi Látogatóközpont

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítanunk

Augusztus 20-án a késő délutáni és az esti időszakban korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Kiskörút–Petőfi híd–Alkotás utca által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. Jelentősebb forgalomkorlátozásra kell számítani többi között a Lánchíd utca–Várkert rakpart útvonalon, a Budai Várban és a Műegyetem rakparton.

Nem lehet megállni:

augusztus 21-én 20 óráig az Erzsébet téren körben,

augusztus 21-én 6 óráig a Táncsics Mihály utca mindkét oldalán a Hess András tértől a Bécsi Kapu térig,

augusztus 22-én 6 óráig a Szalai utca mindkét oldalán a Honvéd utcától a Falk Miksa utcáig

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani, aki teheti, inkább a közösségi közlekedést válassza. Fotó: Máté Krisztián

Lezárják a forgalom elől:

augusztus 22-én éjfélig a Harmincad utcát a Bécsi utcától, a József nádor teret a Wekerle Sándor utcától

augusztus 23-án 6 óráig az Alkotmány utcát a Honvéd utca és Szemere utca között

augusztus 21-én 6 óráig a Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között

Kedvezményes áron vásárolhatunk idén is

Fontos hangsúlyozni, hogy az idei programok alkalmával idén is megfizethető áron lehet majd megvásárolni a kijelölt ételeket és italokat 20 budapesti rendezvényhelyszínen. Az árstopos termékeket árusító hivatalos partnereket egy jól látható, Szent István-napi logóval ellátott matrica különbözteti meg a nem hivatalos partnerektől.

Az ünnepen fix áron lehet kapni:

kólát 320 Ft-ért,

ásványvizet 99 és 199 Ft-ért,

csapolt és dobozos Borsodi sört 350 Ft-ért,

Kancellár bort/dl 220 Ft-ért,

a Nobilis Irsai pálinkáját (4cl): 750 Ft-ért

egyfajta jégkrémet 390 Ft-ért,

Bécsi perecet (kb. 100gr): 300 Ft-ért,

pogácsát (kb. 80 gr): 275 Ft-ért.

Az időjárás várhatóan kegyes lesz

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton napos időnk lesz, inkább csak a nap első felében lesznek felhők az égen. Elvétve lehet csapadék. 30-36 fokos kánikula valószínű. Gyenge marad a DK-i szél. Vasárnap sok napsütés valószínű kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északias szél néha megélénkül. 31-36 fok lesz.

Sok napsütésre van kilátás augusztus 20-án Fotó: Köpönyeg

Vasárnap a legtöbb üzlet zárva tart

Augusztus 20-án csak a benzinkutak, virágboltok, cukrászdák, vendéglátóhelyek, éjjelnappali kisközértek lesznek nyitva, a bevásárlóközpontok, élelmiszerüzletek és más boltok zárva tartanak. Néhány élelmiszeráruház-lánc szombaton hosszabb nyitvatartással várja a vásárlókat, érdemes erről előzetesen tájékozódni.

Vidéken sem fogunk unatkozni

Aki nem a fővárosban akar ünnepelni, hanem vidéken, annak mindenképpen érdemes lesz ellátogatnia a Keszthelyi-öbölbe, ahol a hagyománynak megfelelően tartják meg az István, a Király Kupa versenyt, amelyre minden eddiginél több résztvevőt várnak. A 13 órakor kezdődő, 40 éves múlttal bíró rangos vitorlásversenyen várhatóan több mint 100 hajó száll vízre és verseng a Mészáros Pál Borászat Nagydíjáért.

Egész héten dolgoztak a Virágkarnevál bemutató kocsiain. Fotó: Metropol

A szokásokhoz híven idén is megrendezik Debrecenben a Virágkarnevált. Hazánk legnagyobb és egyben legnépszerűbb kulturális rendezvénye idén ünnepli 50. születésnapját. Az ünnep augusztus 20-án teljesedik ki, amikor a legendákat, meséket, történeteket megjelenítő, több százezer szál élő- és szárazvirág felhasználásával készített, közel 5 méter magas, egyedülálló virágkompozíciók hazai és külföldi táncosok, hagyományőrző csoportok kíséretében végighaladnak Debrecen utcáin.

Nézd meg az augusztus 20-i programokról készült videónkat!