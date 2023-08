„Soha ne add fel a reményt”: 21 vetélés után egészséges babát szült az édesanya

Kevés nehezebb dolog van annál, mint amikor egy nő édesanya szeretne lenni, azonban a baba nem akar összejönni. Az az idegőrlő várakozás, az a csalódottság, amikor rájövünk: most sem sikerült, mindenkinek nehéz. Különösen fájó, ha egy baba megfogan, azonban később elvetélünk. Ezt a pokoli időszakot éli át Caroline Langstone már 2014 óta, és azóta 21 vetélésen van túl. Már felkészült arra, hogy sosem lehet édesanya, amikor a 22. babája végre megmaradt, most pedig a csodababa egészségesen megszületett.

21 vetélés után végre összejött a csodababa

„Mindig is nagyon szerettem volna családot, mert szeretnék szeretetet adni. Amikor megtörtént az első vetélés, hathetes terhes voltam, azután pedig folyamatosan csak ez történt. Annyira egyedül éreztem magam, hogy csak azon járt az agyam, hogy miért történik ez velem folyton” – emlékezett vissza a nehéz időszakra Caroline. A nő ugyanis elmondta, hogy bár nagyon sokan támogatták őt, mindig magányosnak érezte magát a küzdelemben. A nővére is éppen terhes volt, amikor Caroline elvetélt, és bár a környezetében lévő terhességeknek mindig nagyon örült, úgy érezte, igazságtalan, hogy neki nem lehet babája.

Valahányszor, amikor egy közeli rokont vagy barátot terhesen láttam vagy babája született, úgy éreztem, hogy nagyon messze állok tőlük

– mesélte a Mirrornak, és azt is elárulta, hogy nemrégiben már azon is elgondolkodott, hogy inkább örökbe fogadna egy gyereket. Erről azonban az édesanyja lebeszélte, és azt javasolta, tartson ki még egy kicsit. Ennek hatására Caroline tovább próbálkozott, és végül meg is született a csodababa: Amelia. Bár a nagymama már nem ringathatja az unokáját, ugyanis nemrégiben elhunyt, a család most teljesnek és egésznek érzi magát, és nem is terveznek több gyermeket.