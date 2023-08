Mi történt? Kráter nagyságú gödör éktelenkedik Ferencvárosban

Több helyen is beszakadt az útfelület a IX. kerületi Vendel utcában, a sportcsarnok mellett. A környéken korábban egy földszintes ház állt, ám a bontáskor egészen a talajszintig lebontották. A helyiek szerint a pincerész lett csak betemetve. Az érintett rész bár kapuval van lezárva, a kerítés mellett könnyedén be lehet jutni egy kis résen. A kapun egy cetli van, amin az áll, hogy „Behajtás csak engedéllyel”. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki felel a területért, mint ahogyan azt sem, hogy a javítási munkálatokat ki fogja elvégezni, és mikor.

Legalább 1 méter mély a gödör / Fotó: Vaskó Tamás

A területen több kátyú is van. A tátongó lyukak némelyike szalaggal elkerített, ám teljesen szabadon hagyottat is látni. Az elhanyagolt területen sokhelyütt gyom található, egy gödörben pedig eldobált műanyag flakonokat is láttunk.

Egyelőre nem tudni, mikor állítják helyre az utat Fotó: Vaskó Tamás

A kátyúk különösen veszélyesek lehetnek azokra a gyerekekre is, akik innen próbálnak bejutni a műfüves pályára. A környék rendkívül forgalmasnak mondható, így érthetetlen, hogy a baloldali városvezetés miért nem tett még ez idáig semmit.

A Vendel utcai sportcsarnok a kerület egyetlen önkormányzati tulajdonú sportlétesítménye, a Ferencvárosi Szabadidős Sportegyesület szakosztályi programjának bázisa. A tornacsarnok 1991-ben épült, 2012 februárjában felújítás után nyílt meg újra.

Ez az útfelület sem mondható tökéletesnek / Fotó: Vaskó Tamás

Az ügyben kerestük a IX. kerületi önkormányzatot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.