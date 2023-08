Idegeninvázió miatt rettegnek a lakosok – félelmetes videó kering a neten

Különös jelenségnek voltak tanúi a mexikói Tamaulipas város lakói, akik attól félnek, hogy hamarosan sor kerül egy idegeninvázióra – számolt be róla a The Sun. Egy világító fényudvarral körülvett, azonosítatlan repülő objektumról készült éjszakai felvétel, amelyet az internetre is feltöltöttek.

Egy korong alakú ufó tűnt fel az égen

A lap arról irt, hogy a jelenséget korábban a szomszédos Nuevo León és Coahuila államokban is észlelték. Az emberek a jelenség láttán megrémültek, és a portál szerint sokan azt mondták, hogy egy idegeninvázió van kialakulóban.

A hátborzongató felvételt Marcella Guzman tiktoker osztotta meg, amely a feltöltés óta több mint 4,5 millió megtekintést és csaknem 5000 hozzászólást vonzott.