Emlékszel még a milliárdos lottónyertesre? Hajléktalanként, sátorban él

Nem mindennapi életutat tudhat maga mögött a a férfi, aki hiába nyerte meg a lottót, később mégis hajléktalan lett. Lee Ryan 1995-ben 2 milliárd forintot nyert, ám mégse lehetett felhőtlen a boldogsága, mivel éppen akkoriban kellett bíróság elé állnia autólopásért. A férfit 18 hónapnyi börtön büntetésre ítélték, amiből 9 töltött le. Leere hiába mosolygott rá a szerencse, mindenét elvesztette.



Fotó: Pixabay.co (Képünk illusztráció)

Lee szabadulása után egyből hozzákezdett a fényűző életnek, drága autókat, motort, helikoptert, repülőt és egy úszómedencével felszerelt házat is vásárolt. Rövidesen feleségül vette barátnőjét, Karent, és nyereményéből vett egy házat is. Ahogy teltek múlt az idő, viszont egyre jobban kicsúszott a talaj a lába alól. Miután 2003-ban szakított barátnőjével, egy 2 millió fontos veszteséget is kénytelen volt elkönyvelni az ingatlanbefektetései miatt. Új barátnőjével Jyldyz Djangarachevával ezután a közép-ázsiai Kirgizisztánba költözött. Lee megpróbáltatásai ezután se értek véget, házvezető nője 40 ezer fontot lopott tőle, míg egy gyújtogató 140 ezer fontos kárt okozott a Ferrariában. Tönkrement, köszönhetően a gátlástalan üzleti partnereinek és a kirgiz forradalomnak.

Teljesen lenullázva tért haza Londonba, ahol két évig élt hajléktalanként, majd sikerült többedmagával megszereznie egy kis lakást, amin korábbi hajléktalantársaival osztozott. Itt húzta meg magát, amíg sikerült újra talpra állnia. Lee, aki jelenleg a délnyugat-londoni Twickenhamben él azt mondja, hogy manapság gyakran sátorba tölti az éjszakákat azért, hogy emlékeztesse magát arra, hogy mi mindenen ment keresztül - írja a The Sun.