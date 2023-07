Rétvári Bence: „A kormány háborús időkben is megvédi a nyugdíjasokat”

A kormány háborús időkben is megvédi a nyugdíjasokat, ezt garantálja a most elfogadott 2024-es költségvetés. Jövőre is biztosítjuk az inflációkövető nyugdíjemelést és az emelt összegű 13. havi nyugdíjat, valamint megvédjük a nyugdíjasok számára különösen fontos rezsicsökkentett árakat is – mondta el Rétvári Bence.