Kegyetlen módon szakad félbe a kánikula: mutatjuk, melyik nap tér vissza az igazi nyár!

A hétfőn este érkezett záporos, zivataros időjárás enyhülést hozott a 30-35 fok körüli kánikulában. Azok, akik a nyári forróságot szeretik, most nem lesznek boldogok. Mutatjuk meddig tart a lehűlés.

A következő néhány napban záporokra, zivatarokra számíthatunk (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Kedden a nap nagy részében gomolyfelhős lesz az ég. Nyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. Az ország északi térségeiben tartósabb eső, délen heves zivatar is lehet. Megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 25 és 35 fok között csapong.

Gomolyfelhős, részben napos időre számíthatunk szerdán is. Szórványosan valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős, olykor viharos. A hőmérséklet csökkenni kezd és 19 és 25 fok között alakul.

További lehűlés várható csütörtökön. Keleten a déli órákig még előfordul záporeső, majd délután már mindenhol napos, gomolyfelhős, száraz idő várható. A reggel kifejezetten hűvös lesz, mindössze 9-14 fok valószínű. Délután is csak mérsékelten lesz meleg idő 22-27 fokkal – írta meg a Köpönyeg.

Sok napsütés, kevés gomolyfelhő ígérkezik a hétvégére. Pénteken és szombaton egyelőre kevés az esélye számottevő csapadéknak. A levegő erre az egy-két napra 28-29 fok köré melegszik.

Az AccuWeather előrejelzése szerint egészen a jövő hónap első hétvégéjéig, augusztus 5. vasárnapig kell várni arra, hogy ismét elérje, vagy meghaladja a 30 Celsius-fokot a hőmérséklet. Addig többnyire záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell készülnünk. Néhol akár viharok is kialakulhatnak.

Hidegfronti hatásokkal kell számoljanak az arra érzékenyek (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Már a hét elején erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általánosan elmondható, hogy a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, a szédülés okozta nehézségek, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet. A krónikus betegségek tünetei, mint például az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint ez a hétfőn este érkezett és szerda délelőtt elvonuló hidegfront némi lehűlést hoz ugyan, de megterheli az arra érzékeny, valamint az egészséges emberek szervezetét. A korábbi kánikula után viszonylag hirtelen jött lehűlés az eleve leterhelt szervezetet tovább terheli hatásaival. A meteogyógyász javaslata, hogy figyeljünk oda egymásra, hiszen bárki egészségét veszélyeztetheti a viharos időjárás.