„Hajnali egykor is húzzák a bőröndöket és hangoskodnak” – Ezt teheted, ha zavarnak a szomszédban jövő-menő turisták

Ahogy arról a Metropol már többször is beszámolt, a belvárosban szinte állandó a „szomszédháború”. Ha nem a másik lakásból kiszűrődő zaj, akkor a csöpögő vagy zúgó klíma, erkélyről felszálló cigarettafüst okoz gondot. Ezek a problémák a nyáron még inkább megszaporodnak, hiszen a nagy melegben mindenki ablakot nyit és hallja mások magánéletét, illetve megérkeznek a fővárosba a turisták is. Egy VI. kerületi lakos most épp arról írt egy kerületi csoportban, hogy nagyon zavaró a társasház földszintjén üzemelő Airbnb lakás, ahol a lakók ki-be járnak éjszaka, hangosan húzzák a bőröndöt, és nincsenek tekintettel a lakókra. A posztoló elvileg már az önkormányzatnak is szólt, de mindhiába. A Metropol most utánajárt, hogy mit tehetünk, ha a szomszédban üzemelő Airbnb okoz fejfájást nap mint nap.

Az Airbnb nagy népszerűségnek örvend a turisták körében – Fotó: Pixabay

„Kétszer már kaptak büntetést, de ugyanúgy csinálják”

A panaszkodó lakó szerint elviselhetetlen lassan az élet a belvárosban, ugyanis a földszinten üzemelő Airbnb folyamatos gondokat okoz a lakóknak.

Éjszaka ordibálnak a külföldiek, ráadásul még hajnali egykor is húzzák a bőröndöket. Jelentettem az önkormányzatnál, kétszer már kaptak büntetést, de harmadszorra már az önkormányzat sem reagál a panaszos levelemre

– írta a posztoló, aki szerint a büntetés nem elég nagy anyagilag ahhoz képest, hogy mennyi a bevétele egy ilyen szállásnak. Most a Metropol utánajárt, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha hasonló problémával találkozunk, és nem akarjuk, hogy tönkretegye a mindennapjainkat a szomszédunkban üzemelő szállás.

A népszerű szállásmegoldás sok fejfájást okozhat a szomszédban életvitelszerűen élőknek – Fotó: Pixabay

Tehetünk lépéseket, ha súlyosan sértik az együttélés szabályait

Ahhoz, hogy valahol Airbnb üzemeljen, ma már nem kell engedélyt kérni a társasháztól és a lakóktól, elegendő csupán az önkormányzat engedélyét kérni. Vannak olyan önkormányzatok azonban, ahol az engedély kiadását ahhoz kötik, hogy a ház Szervezeti és működési szabályzatában szerepel-e a szállás üzemeltetéséhez a lakók hozzájárulása. Ilyen például a Józsefvárosi Önkormányzat is – tudtuk meg Weis Gábor Miklóstól. A Magyar Közös Képviselők Egyesületének elnöke elmondta, hogy ha az önkormányzat megadja az engedélyt az Airbnb-re, akkor a lakók nem tudnak semmit tenni az ellen, hogy üzemeljen a szállás.

Azonban ha súlyosan sérti az együttélés szabályait az Airbnb üzemeltetése, akkor az birtoksértő magatartásnak minősül. Ennek számít már a zaj és a rezgés is. Ha a problémát tudjuk bizonyítani, akkor birtokvédelmi pert indíthatunk a szállás ellen, aminek következménye lehet, hogy büntetik a szállásadót vagy visszaveszik az engedélyét. Ez már a hatóságtól függ

– tájékoztatta a Metropolt Weis Gábor Miklós. Ez a lehetőség azonban egyéb esetekben is fennáll, mindegy, hogy zavaró Airbnb van a szomszédban, problémás albérlő vagy épp hangos klímaberendezés.

„Ha a szállásnak engedélye van az üzemeltetésre, akkor hiába fordul a lakó a közös képviselőhöz, vagy módosítanak a Szervezeti és működési szabályzaton, az már nem vonatkozik az engedéllyel rendelkező Airbnb-re” –hangsúlyozta az elnök, aki azt javasolja, hogy minden esetben többedmagunkkal járjunk el az ügyben, ami zavarja a lakókat, így nagyobb a valószínűsége, hogy megoldódik a probléma.