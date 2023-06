Rendőrök lepték el a veresegyházi óvodát: szörnyű, ami történt

Ballagási ünnepen mulatták az időt a résztvevők, amit június 5-én kihasználva sündörgött be a veresegyházi óvodába D. József. Egy öltözőszekrényből két pénztárcát emelt el, majd az intézményből kifelé vette az irányt.

Fotó: police.hu

A szülők szeme - gyermekeik mellett- a pályán volt, ketten eredtek a férfi után, miközben értesítették a rendőrséget. A fiatal nem jutott messzire, míg őt az óvodából követték, a percek alatt kiérkező rendőrök más irányból állták útját, végül egy bokor tövében kapták el. A tárcákat minden értékkel együtt megtalálták a rendőrök, azok visszavándorolhattak tulajdonosaikhoz - számolt be róla a police.hu.

Az erdőkertesi férfit bevitték a kapitányságra és kikérdezték, mint kiderült, több, az elmúlt időszakban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény is van a rovásán. A gyanú szerint napokkal ezelőtt egy fóti templom ablaküvegét törte be és kirámolt egy perselyt, majd a fóti gyermekváros központjába tette tiszteletét, ahonnan mobiltelefonnal, pénztárcával és bankkártyával távozott, utóbbival később vásárolt is.

Az őrizetbe vett férfi részben beismerte a bűncselekmények elkövetését. A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az azóta letartóztatott férfi ellen lopás bűntette, lopás vétsége, valamint csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a büntetőeljárást.