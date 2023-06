Ötezer vállalkozást érint kedvezően az áramár-plafon, itt vannak a részletek

Kiemelték: a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentett áramár-plafon július elsejétől összesen 40 milliárd forinttal csökkenti a korábban magas szinten rögzített árú szerződéseik miatt hátrányt szenvedő cégek rezsiterheit.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Versenyképességük erősítése érdekében a feldolgozóiparban működő, szálláshely-szolgáltatással vagy raktározással foglalkozó vállalkozások sokkal olcsóbban jutnak villamos energiához 2023 második felében.

A háború tavaly nyár végén, ősz elején súlyos ellátási bizonytalanságokat és drasztikus áremelkedést okozott a nemzetközi energiapiacon. Sok magyarországi versenypiaci fogyasztó csak rendkívül magas áron tudta biztosítani a működéséhez szükséges árammennyiséget.

A történelmi csúcsokról azóta kezelhetőbb szintre csökkentek a világpiaci árak, a korábban rögzített költségek így mára jelentősen rontják az érintett cégek versenyhelyzetét.

A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv egyik első intézkedéseként döntött a jogszabályi beavatkozás mellett – közölték.

A kapcsolódó kormányrendelet a főtevékenységként feldolgozóiparral, szálláshely-szolgáltatással vagy raktározással (szállítást kiegészítő tevékenységgel) foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó meglévő áramvásárlási szerződésében fixált árat csökkenti le.

Az egységesen alkalmazandó áramár-plafon július elsejétől megawattóránként legfeljebb nettó 200 euró lesz. A ráépülő további díjakkal együtt ez a jelenlegi árszinthez közelítve kilowattóránként mintegy bruttó 125 forintos kiadást jelent. Összehasonlításképpen: az MVM Csoport 2022 végén az úgynevezett Váltó fix tarifák bevezetésével segítette azokat a piaci ügyfeleket, akik ennek hiányában ellátatlanul maradtak volna.

A kormány korábbi döntése május elsejétől megfelezte az e körbe tartozó fogyasztók energiadíjait. E cégek és intézmények így jelenleg körülbelül bruttó 134 forintos egységáron kapják a villamos energiát. A gazdaságvédelmi akciótervvel megsegített vállalkozások tarifája tehát még ennél is kedvezőbb lesz júliustól az év végéig – ismertették.

Az áramár-plafon automatikusan a szerződések részévé válik, érvényesítése érdekében a vállalati ügyfeleknek nincs teendőjük.

A kedvezményezetteknek 2023. június 1-jén a rendeletben rögzített TEÁOR-számok szerinti főtevékenységet kell végezniük, és fix áras áramszerződéssel kell rendelkezniük. Az árcsökkentés fejében a cégek növelik gyártási kapacitásaikat, és az év végéig nem emelnek árat. E vállalások betartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzi majd.

Az energiakereskedők a döntés nyomán összesen mintegy 40 milliárd forint bevételtől esnek el. A teljes tétel nagyjából háromnegyede az állami tulajdonú MVM Csoportnál jelentkezik, de

a kormány a többi áramkereskedőt is 100 százalékban kompenzálja – közölték.

A szankciós intézkedések nem vetettek véget a háborúnak, ám gazdasági hatásaikat az uniós tagállamok mindegyike súlyosan megszenvedi. A kormány az átlagfogyasztásig fenntartott rezsivédelemmel garantálja Európa legalacsonyabb áram- és gázárait a magyar családok számára

– fogalmaztak.

A gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései – köztük a leginkább érintett ágazatok vállalkozásainak kiszabadítása a fix áras áramszerződésekből – a nemzetgazdaság védelmét szolgálják a háborús infláció elleni küzdelem jegyében – olvasható a közleményben.

Gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ennek része, hogy hideg élelemre is felhasználható lesz a Szép-kártya, valamint hogy a gyógyszerforgalmazó cégek az extraprofitadójuk felét leírhatják.

A gazdaságvédelmi akcióterv szerintünk jelentős segítséget nyújt a vállalkozásoknak – emelte ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A csütörtöki Kormányinfón jelentette be a miniszter az akcióterv elemeit – elsőként a Szép-kártyákat érintő változásokat.

Lehetővé tesszük a Szép-kártyák felhasználását a hideg élelemre 2023. augusztus 1-től december 31-ig. Erre korlátlanul lesz lehetőség. És ezzel egyidejűleg azt is lehetővé tesszük, hogy ebben az időszakban a munkáltatók a Szép-kártya-keretet – amelynek a maximális összege 450 000 forint – további kétszázezerrel megemeljék az erre vonatkozó kedvezményes szabályoknak megfelelően

– jelentette be Gulyás Gergely.

A miniszter közölte azt is, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében többek között akár a felére is csökkenthetik a gyógyszerforgalmazók és -gyártók extraprofitadójukat. Ehhez kutatásaikat vagy beruházásaikat kell fejleszteni.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy bizonyos vállalkozások számára a villamos energia árára árplafont vezet be a kormányjúlius 1-től.

Hozzátette: ez a lépés 5000 vállalkozásnak segít, és mintegy 40 milliárdos megtakarítást eredményezhet a cégeknek.

„Három olyan területen, amely a gazdaság teljesítményére és az inflációra is a legnagyobb hatással van, árplafont vezettünk be. Ebből a helyzetből igyekszünk kiszabadítani a magyar vállalkozásokat, és a legmagasabb árat július 1-től 200 euró per megawattban állapítottuk meg. Ez a nettó ár. Azért euróról beszélünk, mert a szerződések jelentős részét is euróban kötötték. Három szektorra érvényes ez az árplafon. A feldolgozóiparra, a szálláshely-szolgáltatásra és a raktározásra, szállításra” – mondta.

A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a miniszter azt nevezte a legfontosabbnak, hogy az országnak 2024-re védelmi költségvetése legyen, és mint fogalmazott:

az Országgyűlés elé benyújtott büdzsé ezt a célt szolgálja.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormánynak minden eszközzel élnie kell, ami lendületet visz a gazdaságba, hogy meg tudja védeni a munkahelyeket és a gazdasági növekedést, valamint a családokat és a nyugdíjasokat is.