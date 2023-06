Óriási bejelentést tett a kormány: így változik a CSOK

A kormány mostani döntése sokakat nem ért meglepetésként, hiszen azt már korábban is tudni lehetett, hogy a családtámogatások igénylésének egyszerűsítését ígérte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miután az erről szóló törvénymódosítási javaslatokat nyújtottak be a parlamentnek. A tárca szerint amennyiben a módosításokat az Országgyűlés is elfogadja, akkor egyes családtámogatási eljárásokban a korábbinál kevesebb dokumentumot kell benyújtani, emellett megszűnik a tanulói/hallgatói jogviszony kötelező igazolása, így a szülőknek néhány kivételtől eltekintve nem kell beszerezniük az erről szóló igazolást.