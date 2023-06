Hornung Ágnes: 2024-ben is megvédjük a magyar családokat! – videó

Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár kérdésünkre elmondta: továbbra is megvédik a családokat, a 2024-es költségvetés is e szerint készült. Emlékeztetett: 2010, a családbarát fordulat éve óta több mint 30 intézkedést vezettek be, amelyek mindegyike a családokat segíti, és ezeket meg kívánják őrizni a jövőben is.

Hornung Ágnest, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárát a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) Felelős nevelés – boldog gyerekkor című műhelykonferenciáján kérdeztük nemrég az eddigi és a várható, a magyar családokat segítő intézkedésekről.

Az elmúlt években több mint 30 családokat támogató intézkedést vezetett be a kormány Fotó: BearFotos

„Ezeknek az intézkedéseknek 3 fő célja van. Az első és a legeslegfontosabb, amit Kopp Mária is megfogalmazott, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon. Ezért dolgozunk nap mint nap. A második ilyen fontos cél, hogy a családok anyagi biztonsága továbbra is biztosítva lehessen. A harmadik a minőségi kapcsolat a munka és a magánélet között” – mondta a Kopp Máriáról elnevezett intézet (KINCS) udvarán Hornung Ágnes. Az államtitkár asszony hozzátette, a jövő évben is az marad a legfontosabb, hogy a már elért intézkedéseinket megvédjék.

„2024-ben továbbra is arányában Európában a legmagasabb összeget fordítjuk a családok védelmére és támogatására. A 2024-es költségvetésben több mint 3300 milliárd forintot különítettünk el erre a célra a családok érdekében” – tette hozzá.