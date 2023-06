„Megkezdtem a sort” – eldurvult a budaiak háborúja, az esetnek csúnya vége lett

Ahogy arról korábban a Metropol beszámolt, 2021 őszén elfajult a helyzet az I. kerületben a kutyások ügyében. A legtöbb gazdi panasza az volt, hogy sokan felelőtlenül, póráz nélkül sétáltatják kedvencüket, így gyakori a támadás a budai vár környékén. Az I. kerületi önkormányzat még fórumot is összehívott annak idején, ahol minden kutyagazdi elmondhatta meglátásait, az ügy azonban nem akar csitulni: most egy kerületi kutyás csoportban osztotta meg egy posztoló, hogy paprikaspray-t kellett használnia egy póráz nélküli kutyával szemben, akit nem volt hajlandó visszahívni a gazdája.

A várban külön tábla mutatja, hogy csak pórázzal sétáltatható kutya a területen Fotó: Metropol/KB

Paprikaspray-t kellett bevetnie a gazdinak, hogy védje öreg, vak kutyáját

Az egyik I. kerületi kutyás csoportban egy posztoló a napokban tette közzé, hogy kénytelen volt paprikaspray-t alkalmazni egy póráz nélküli kutyával szemben, akit a gazdája nem volt hajlandó távol tartani idős, vak kutyájától. A bejegyzést névtelenül tették közzé, ami mostanában egyre népszerűbb bizonyos Facebook-csoportokban, hiszen így még őszintébb tud lenni a posztoló, pláne egy ilyen kényes ügyben.

Megkezdtem a sort azzal,hogy lefújtam paprikaspray-vel ma hajnalban egy póráz nélküli közterületen kószáló kutyát. Megkértem a gazdáját, hogy ne engedje ide a vak, öreg, sárgaszalagos, pórázon tartott kutyámhoz, válasza az volt hogy de csak játszani akar. Aha, morogva csak játszani akar

– kezdte bejegyzését a névtelen posztoló, aki állítása szerint háromszor szólt a gazdinak, hogy le fogja fújni a kutyáját, ha nem fogja vissza. Az esetnek sajnos csúnya vége lett, a póráz nélkül sétáltató gazdi ugyanis valószínűleg nem vehette komolyan az ügyet, így a posztoló valóban lefújta az ebet.

„Nem vicceltem. Nem az első eset volt, hogy így rámentek a kutyámra és volt, hogy baja lett. Miért nem lehet felfogni amit kérnek a pórázos kutyások? Ha a közterületfelügyelet és az önkormányzat nem hajlandó betartatni a szabályokat és büntetni, akkor ez van" – folytatta a bejegyzést a gazdi, aki azt állítja, hogy innentől fogva ezt a módszert fogja alkalmazni, ha valaki nem veszi figyelembe, hogy pórázon tartott kutyája öreg és vak.

Többen sem veszik figyelembe, hogy közterületen tilos póráz nélkül sétáltatni kutyát Fotó: MTI

Nem ok nélküli a harc a pórázzal és póráz nélkül sétáltató gazdik között

Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, az elmúlt években rengeteg kutyatámadás történt a kerületben. Volt, hogy gyereket és más kutyákat támadott meg egy póráz nélkül sétáltatott eb, de volt, hogy babakocsit toló nőt harapott meg egy fekete kutya, aki két kisgyerekével tartott hazafelé. A kerületben élők és ott kutyát sétáltatók tehát jogosan félnek a póráz nélküli ebektől, a probléma pedig úgy tűnik nem akar szűnni. Ahogy a legutóbbi paprikaspray-s esetet posztoló írja: „Többen is mondták már, hogy paprikaspray-t vettek magukhoz. Szerintem innentől kezdve komolyan kéne ezt venni. Én a kutyámat a továbbiakban is meg fogom védeni ezzel a módszerrel" – fogalmazott.

Tábla jelzi a várban érvényes szabályokat Fotó: Metropol/KB