Alex Soros nagyon érdeklődik Magyarország iránt

Fokozhatja a politikai nyomást a "Soros-birodalom" örököse, Alexander Soros, aki Magyarország iránt különösen érdeklődik, és vannak kapcsolatai az itteni ellenzékkel is - mondta a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Lánczi Tamás politológus.

Lánczi Tamás szerint Soros György fia bizonyára támogatni fogja az abortuszt, a drogliberalizációt és az azonos neműek házasságát, ezzel együtt össztűz alatt tartja majd a család intézményét is. Biztosnak tűnik, hogy Ukrajna támogatását szintén erősíteni akarja, hiszen ahol háború van, ott pénz is van, és a "Soros-hálózat" mindig fölbukkan, ha üzletet gyanít - jelentette ki.

Véleménye szerint "az ő világukban" a politika és a pénz nem vált szét soha, a kettő rendszerint egymást támogatja. Előfordult, hogy Soros György kizárólag a saját érdekeit követi, máskor viszont az amerikai érdekek, vagy legalábbis a "deep state" érdekei alapján használja föl a kapcsolatrendszerét és a sajtóértesülések szerint legalább 24 milliárd dolláros vagyonát - tette hozzá.

A zsidó szervezetek tiltakozása is jelzi - mondta -, hogy Sorosék kritizálása nem értelmezhető antiszemitizmusként. Hálózatuk maga is ellensége a zsidó államnak, ugyanúgy igyekeznek rendszeresen és rossz színben föltüntetni, ahogy Magyarországot.

Közölte: Soros György spekulációs tevékenysége - "a származásától függetlenül" - káros nagyon sok országnak, de akár az amerikai embereknek is. Miközben ő maga jótékonykodó filantrópnak állítja be magát, soha nem segítette egy állam felemelkedését. Jelentős összegekkel támogatta ugyanakkor az amerikai Demokrata Pártot, ezért érthető, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete is kiáll mellette.

Amennyiben a republikánusok kerülnének hatalomra, bizonyára olyan diplomatát küldenének Budapestre, aki David Pressmantől eltérő hangnemben nyilatkozna Magyarországról - mondta Lánczi Tamás.

A 92 éves Soros György hétvégén hivatalosan is átadta a több milliárd dolláros birodalmának vezetését a 37 éves fiának, Alexnek. A Wall Street Journalnak a trónörökös elmondta, hogy folytatni kívánja a baloldali politikusok és ügyek támogatását világszerte, Amerikában pedig azért fog küzdeni, hogy Donald Trumpot ne válasszák újra. Fenyegetően és cinikusan külön kiemelte, hogy őt "jobban érdekli a politika, mint az édesapját". Emellett büszkén beszélt arról is, hogy rendszeresen találkozik a Biden-kormány tisztviselőivel, és a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül évente már több mint 1,5 milliárd dollárral támogatnak LMBTQ- és bevándorlás-párti szervezeteket.

A Wall Street Journal szerint a Soroshoz közel állók éveken keresztül azt gondolták, hogy egyértelműen Alex féltestvére, az 52 éves, pénzügyi hátterű jogász, Jonathan Soros lesz a birodalom új vezetője. A magas, sportos alkatú Jonathan egy darabig maga is a Nyílt Társadalom Alapítványok dolgozott, mostanra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Soros György már minimálisan sem ad a látszatra: a birodalom élére nem pénzügyi szakember kell, hanem csak a politika befolyásolása iránt érdeklődő Alex.

A 37 éves Alexander korántsem ismeretlen Magyarországon, már 2018-ban is aktívan támogatta a hazai baloldalt, sőt, egy alkalommal tüntetni is eljött Budapestre. Korabeli sajtóbeszámolók szerint Alex már ekkor átvette a magyar ügyek irányítását, és minden alkalommal, amikor a magyar fővárosba látogatott, mellette volt az afroamerikai élettársa, Maxwell Osborne.

Alex és élettársa

Nagyon szoros kapcsolat

Alex Soros évek óta elválaszthatatlan a divattervező és politikai aktivista Maxwell Osborne-tól. Kapcsolatukat celebeket felülmúló módon fotók tömegével dokumentálják nyilvánosan. Noha a New York-i felső tízezer köreiben már régóta köztudomású, hogy ők ketten egy párt alkotnak, a Soros-fiú politikai szerepére tekintettel mégis okoztak némi meglepetést, amikor 2018 szilveszterének éjjelén egy látványos videóval, sőt egy közös ágyfotóval hivatalosan coming-outoltak, egyenesen Dominikából, a közös szállodai szobából.

Maxwell és az ifjú Soros azóta is nyíltan vállalják kapcsolatukat. Nem készülhet róluk olyan közös fotó, ahol ne fognák szorosan egymás kezét, ne ölelkeznének, ne kapaszkodnának már-már görcsösen egymásba. Egyéb túlfűtött jelenetekről nem is beszélve.

A Ripost korábban beszámolt, hogy Alex rendszeresen járja párjával New York híres és hírhedt mulatóit, ahol egy-egy este akár 1-2 millió forintnyi dollárt is eltapsolnak.

„Alex imádja, ha pukkannak körülötte az ezerdolláros pezsgők. Csak int a kezével, és már hozzák is a következőt.”

- fogalmazott az ifjú Soros egy közeli ismerőse, aki szerint Alex nagyon szeret mulatni, ahogy a „csövön kifér”, pénz nem számít. Különösen kedveli, ha van egy kis balhé, mondjuk egy szokásos tortahajigálás. Ilyenkor előkapja a mobiltelefonját, hogy minél többen értesülhessenek a legújabb akcióról.

Soros Alex rendszeres vendég Bidennél

Magánélete mellett Soros Alex politikai szerepvállalásáról is érdemes szót ejteni. Az ifjú soros minden alkalommal dokumentálja a találkozóit vezető amerikai baloldali politikusokkal. Amióta Joe Biden az amerikai elnök, rendszeresen vendég a Fehér Házban, ahol 2021 óta legalább 14 alkalommal fordult meg.

Alexandernek bejárása van a demokrata elnök legszűkebb környezetéhez. Saját közösségi oldalán is gyakran elbüszkélkedik vele, ha vezető politikusokkal találkozik. Hillary Clinton és Barack Obama mellett pózolt már például Nancy Pelosi korábbi demokrata házelnökkel is. Június elején pedig Kamala Harris amerikai alelnökkel találkozott remek hangulatban, ami azért volt különösen érdekes, mert miközben Alex Soros a Twitteren számolt be a találkozóról, az nem szerepelt Harris hivatalos programjában - vagyis valamiért az alelnök el akarta titkolni. Még az alelnök szóvivője sem válaszolt a találkozóról szóló kérdésekre. Még az alelnök szóvivője sem válaszolt a találkozóról szóló kérdésekre.