A székrekedés okai és kezelése

Az orvosok korunk egyik népbetegségének tartják, mivel az elmúlt évtizedek során megváltozott életmódunk és étkezésünk átalakulása jelentősen segíti kialakulását. 60 év felett a lakosság 20-30%-át érinti, ami ráadásul nem csak kényelmetlenséget okoz, hanem jelentősen befolyásolhatja az életminőséget és közvetlenül az egészséget is. Ezért is fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen egészségügyi vagy életmódbeli probléma állhat a székrekedés okai mögött és proaktívan kezeljük azokat. Az alábbiakban megemlítjük a leggyakoribb kiváltó okokat, valamint megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulhatnak a probléma kialakulásához.

De mit is tekint az orvostudomány székrekedésnek?

Először is szögezzük le, hogy napi kétszeri és heti kétszeri székletürítési gyakoriság között tekintjük orvosilag normálisnak az emésztést. Magyarul, ha egy-egy nap kimarad, még nem kell orvoshoz fordulnunk. A székrekedés orvosilag akkor áll fenn, ha az elmúlt 12 hónap során legalább három hónapban tapasztaltunk a következő panaszok közül legalább kettőt:

kemény széklet;

székletürítést gyakran csak erőlködéssel tudtunk végrehajtani;

hetente három alkalomnál kevesebb székletürítésünk volt;

nem minden esetben éreztük, hogy teljesen kiürültünk volna;

előfordult, hogy a székletürítést kézzel segítenünk kellett.

A székrekedés okai sokrétűek lehetnek, és számos tényezőtől függően alakulhatnak ki

Gyakori okok közé tartozik a rostszegény étrend, a kevés folyadékfogyasztás, a mozgáshiány és a gyenge bélműködés. De a háttérben állhatnak egyéb súlyosabb egészségügyi problémák is, mint például a vastagbél elzáródása vagy az endokrin rendszer zavarai is. Súlyosabb esetben vastagbélrákra is utalhat, tehát mindenképpen vegyük komolyan a tüneteinket.

A székrekedés lelki okai is jelentős szerepet játszhatnak a panaszok kialakulásában. A stressz, a szorongás és a depresszió ugyanis hozzájárulhatnak az emésztőrendszeri problémákhoz, beleértve a székrekedést is. Az idegi vagy érzelmi stressz hatással lehet az emésztőrendszer működésére, és csökkentheti a bélműködést. Ezeket a kiváltó okokat legalább olyan alaposan vizsgálni kell, mint a fizikai problémákat.

Kezelése

A székrekedés kezelése – mint szinte minden más betegségé – attól függ, hogy mi a kiváltó ok. Első lépésként érdemes életmódbeli változtatásokat bevezetni, például növelni a rost- és folyadékbevitelt, rendszeres testmozgást végezni, vagy orvosi konzultáción egyeztetve lecserélni egy meglévő gyógyszerünket egy másikra (sok esetben banális, de ez is egy elég gyakori kiváltó ok, főként a több gyógyszert is rendszeresen szedők között). A rendszeres étkezés és a megfelelő WC-használati szokások átalakítása is segíthet.

Mit tehetünk a megelőzés, illetve a panaszok csökkentése érdekében?

Az egészséges étrend, amely gazdag rostban, friss gyümölcsökben, zöldségekben és teljes kiőrlésű gabonákban, segíthet fenntartani az emésztőrendszer normális működését. Fontos az is, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk (ez legalább napi 8 pohár vizet jelent), mivel a dehidratáció hozzájárulhat a székrekedés kialakulásához.

Az aktív életmód és a rendszeres testmozgás is kulcsszerepet játszik a székrekedés megelőzésében. A rendszeres testmozgás nemcsak az általános egészségünket javítja, hanem segíthet a székrekedés enyhítésében is. Az alábbiakban néhány ötletet találsz, amelyek segíthetnek a bélmozgások serkentésében és a székrekedés megszüntetésében:

A séta egy könnyű és hozzáférhető fizikai aktivitás, amely segíthet serkenteni a bélmozgást. Próbáljunk naponta legalább 30 percet sétálni, akár kültéren, akár egy futópadon.

Intenzívebb kardioedzések, mint például futás, úszás vagy kerékpározás, stimulálhatják a bélmozgást és segíthetnek a székrekedés enyhítésében. Válasszunk olyan mozgásformát, amelyet élvezünk, és heti néhány alkalommal végezzük legalább 20-30 percig.

Az erős hasizmok segítenek a bélmozgások hatékonyabb elvégzésében. Próbáljuk ki olyan gyakorlatokat, mint a hasprés vagy a plank, amelyek erősítik az alsó hasizmokat.

A jógapózok, mint például a pásztorpálma póz vagy a kígyó póz, segíthetnek megnyitni és megnyújtani a hasi területet, és serkentik a bélmozgást. Keressünk olyan jógagyakorlatokat, amelyek célzottan a székrekedés enyhítésére irányulnak.

A vízitorna különösen hatékony lehet a székrekedés enyhítésében, mivel a víz segíti a test mozgékonyságát és lazítja a bélrendszer izmait. Próbáljunk ki olyan gyakorlatokat, mint a biciklizés vagy a lábbal rugdosás a vízben.

A relaxációs technikák, mint például a meditáció, a légzésgyakorlatok és a stresszkezelési módszerek segíthetnek csökkenteni az idegi feszültséget és elősegíthetik a normális bélműködést, ha a kiváltó ok pszichés eredetű.

Természetes hashajtók

Az olívaolaj és a lenmag jól ismertek hashajtó hatásukról. Azonban fontos, hogy mértékkel használjuk ezeket az anyagokat, és konzultáljunk orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel az alkalmazásuk előtt.

Néhány gyógynövényes tea, például a kamilla, a zöld tea, a senna, a menta vagy az édeskömény enyhítheti, sőt nem ritkán megszűntetni is képes a kellemetlen tüneteket. Fontos megjegyezni, hogy mindenki egyedi reakcióval rendelkezik a gyógynövényes teákra, és egyeseknél mellékhatásokat okozhatnak.

Ne feledjük, hogy mindenkinek máshogy működik az emésztése normális, egészséges esetben is, ezért az orvos tanácsát és kezelését mindig figyelembe kell venni.

Székrekedés okai időskorban

A modernkori gyógyászat tapasztalatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy időskorban a székrekedés jóval gyakrabban előfordul, mint a 60 év alattiaknál. Mint cikkünk elején említettük, a nyugdíjas korú felnőttek akár harmadát-negyedét is érintheti. Köszönhető ez részben annak, hogy az idősebb emberek általában kevesebb folyadékot fogyasztanak és emellett kevesebbet is mozognak. Az időskori székrekedés hátterében azonban más tényezők is meghúzódhatnak, mint például az életmódváltások, a meglévő – már ismert – betegségek, valamint az alkalmazott gyógyszerek is.

60 év feletti betegeknél a székrekedés megelőzése és kezelése még nagyobb hangsúlyt kap. A megfelelő táplálkozás, a rost- és folyadékbevitel növelése, és az időben történő orvosi ellátás a fentiek mellett mind segíthet az időskori székrekedés enyhítésében.

Ha székrekedéssel küzdesz, ne aggódj! Tudd, hogy nem vagy egyedül, és számos megoldás létezik, mint ahogy fentiekben is olvashattad. Ha szükséged van további segítségre, mindig keress fel orvost, hogy a megfelelő kezelésd kapd a problémádra. Ne feledd, hogy az egészséged a legfontosabb, és a székrekedés kezelése hozzájárulhat az általános jóléted és életminőséged javításához.

