Robotkatona jelentett a miniszternek - megnyílt a Magyar Honvédség történetét bemutató kiállítás

Az, hogy mennyire újszerű, modern, és formabontó hadtörténeti kiállítás nyílt meg május 2-án a Bálnában, már a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf érkezéskor kiderült, ugyanis egy robotkutya kísérte a politikust a tárlathoz, ahol egy robothonvéd jelentett neki. A gépek után pedig az embereké lett a főszerep és azé a 175 évé, amióta honvédek védik nemzetünket.

Mérföldkőhöz értünk... Egy új útra lépünk, egy olyan útra, amit még múzeum bizonyosan nem tett meg. Másképp mutatjuk be, ami a szívnek oly kedves és a hazának oly fontos, a 175 éves Magyar Honvédséget. Nemcsak a honvédelmünk múltját, de jelenét és jövőjét is megismerhetik az ide látogatók

- fogalmazott nyitóbeszédében a honvédelmi miniszter, aki maga is megtekintette a kiállítást, sőt ki is próbálta az interaktív eszközöket.

Robothonvéd jelentett a honvédelmi miniszternek Fotó: Bánkúti Sándor

A huszároktól a drónokig

Felsorolni is nehéz, mennyi minden megtekinthető a Bálnában megnyitott kiállításon, ami nem mellesleg teljesen ingyenes, pusztán regisztrációhoz kötött. Nem csak a haditechnika, a hadtörténet iránt rajongók, de az informatikai, az egészségügyi érdeklődésűek, sőt a fizika, a kémia szerelmesei is megtalálják a számításaikat. A történelmi zászlóktól a kézi fegyvereken át az ágyúkig, lóval vontatott mozgókonyhától a hadiröppentyűig minden megtalálható a több szinten megrendezett kiállításon.

Tesztelte a célbalövő tudását a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Bánkúti Sándor

Céllövészet és fegyversimogató

Egészen más dolog egy vitrinben megnézni egy gépkarabélyt, mint azt kézbe venni, érezni annak a súlyát, amire lehetőség nyílik a fegyversimogatóban. Ugyanekkora, ha nem nagyobb élmény nyújt a repülőgép szimulátor, ahol átélhetjük azt, amit csak kevesen, hogy milyen érzés is egy vadászgépet irányítani. Ha ez nem lenne elég, tesztelhetjük azt is, hogy mennyire tudunk jól célozni a lőtéren, ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf is megtette, aki több fegyverrel is próbálkozott.

