Ez lett a Karácsony-féle patak-revitalizációból: méteres a gaz a zuglói "vadvirág-étteremben"

Alig két éve a teljes baloldali kerületvezetés együtt adta át a patak partját, de nem sokáig tartott a lelkesedés, hiszen tavaly ilyenkor már felverte a gaz. A zuglóiak a kihelyezett padokat sem tudták használni, hiszen be kellett volna "verekedniük" magukat a szúrós gyom és toklász dzsungelébe. Karácsony Gergely a "sikeres" patak-revitalizációtól felbuzdulva még egy "vadvirág-éttermet" (régi nevén: méhlegelőt) is nyitott a helyszínen. Így "hála" a főpolgármesternek, ott is nyakig ér a gyom. Azért, hogy a zuglóiak mégis "képben legyenek", mi is ez a gaztenger, kirakott egy táblát, hogy a látszat ellenére ez itt nem gaz, és: "Várjuk a beporzókat"...

Inkább toklászmezőnek nevezhető a "méhlegelő" Fotó: Metropol/Markovics Gábor

A beporzó méhecskék azonban bajban lehetnek, hiszen olyan virágot nem találnak a területen, amit beporozhatnának, csak magról terjedő gyomot. Ráadásul a patak újraéledéséről is csak nagyon jóindulattal lehet beszélni, sem hód, sem más állat nem jelent meg a felfrissített ökoszisztémában, ellentétben Karácsony Gergely állításával, aki a fejlesztést Budapest egyik legjelentősebb zöldberuházásának nevezte még 2021-ben.

A futók is bajban vannak, a zuglóiak számára használhatatlan a terület Fotó: Metropol/Markovics Gábor

Parlagfű és bogáncs, embermagasságú gaz

"Karácsonyék azért nem végzik el a szükséges kaszálást, mert elherdálták az erre szánt pénzt. Helyette inkább a kormánnyal hadakoznak és 'Vadvirág-étteremről beszélnek" mondta a Metropolnak Borbély Ádám fideszes képviselő.

Ők ugyan azt mondják, hogy a vidra, hód, menyét, pocok is megjelent az adott környéken, de ezt erős fenntartással kell kezelni. A parlagfű, a kecskerágó, a bogáncs és minden más valóban viszont kinőtt. A zöld 'politikai korrektség' legalja, hogy beporzásra alkalmas virágok helyett csak toklász és méteres gaz van az érintett területen, mégis ezzel altatják a budapestieket. A zuglóiak nem tudják használni a patak partját sem futásra, sem kutyasétáltatásra, hiszen a térdig érő toklász gyilkos a házikedvencekre. Számos feladatot maguk a kerületek kénytelenek ellátni, amelyet a rossz gazdálkodás miatt a főváros elhanyagol, úgy mint parkfenntartás, zebra festés vagy éppen út felújítás. Zuglóban azonban a baloldali polgármestert az sem zavarja, hogy a patak partja igazi gaztenger, csak a 'mezei egereket' félti

–mutatott rá a zuglói képviselő, aki szemléltetésképpen besétált Karácsony "éttermébe".

Embermagasságú a gaz... Nemrég a teljes baloldali kerületvezetés együtt adta át a patak partját, de már az egész területet felveri a méteres gaz. Ha valaki szerint ez vadvirág-étterem, küldje be a kutyáját ebbe a toklászos dzsuvába! Fotó: Facebook

Ha Karácsony Gergelyen múlt volna, nem lett volna Rákos-patak revitalizáció

További érdekesség, hogy bár Karácsony Gergely nagyon büszkén eregetett csónakokat a zöldberuházás ünnepélyes átadásán, az igazság az, hogy Zugló Tarlós Istvánnak köszönheti a Rákos-patak revitalizációját. A korábbi főpolgármester hirdette meg a kerületek között ugyanis azt a Tér-Köz pályázatot, amelyen a városrész elnyerte a pénzt a kivitelezésre. A pályázat meghirdetéséről szóló közgyűlési döntést ugyanakkor és jól figyeljenek: Karácsony Gergely 2016-ban NEM szavazta meg! Tehát, ha rajta múlt volna, nem lett volna revitalizáció. Borbély Ádám szerint "Tipikus baloldali jelenség, hogy a rendelkezésre álló pénz ellenére sem tudták rendesen megvalósítani a patak revitalizációját, pedig hol van ez a Városliget környezetének fejlesztéséhez képest? Égbekiálltó a különbség".

Balhé övezte a "zöld főpolgármester" legjelentősebb zöld beruházását

A Rákos-patak partja döntő többségében toklászmező. A zuglóiak által ma használhatatlan, gazdátlan területet nézve felmerül a kérdés, hogy mire gondolt Karácsony Gergely, amikor ezeket a sorokat írta: "A célunk, hogy végre a patak ne szeméttel teli csatornaként funkcionáljon, hanem olyan hely legyen, ahová a budapestiek feltöltődni járnak...Büszke vagyok rá, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a Rákos-patak Budapest első igazi zöld patakja lehessen” – írta közösségi oldalán a főpolgármester, miután a Mogyoródi út és az Egressy út közötti szakaszt átadta Horváth Csaba zuglói polgármesterrel és Tóth Csaba szocialista politikussal. Érdekesség, hogy a "ceremónia" előtt nem sokkal Karácsony még korrupcióval vádolta, ezért megvonta a támogatást a zuglói MSZP-s Tóthtól, de a zöld beruházásnál már újra együtt eregettek papírcsónakokat a Rákos-pataknál. Vajon miről csevegtek közben hárman? Talán az elhíresült botrányos zuglói parkolási mutyiról?

Az átadáskor így nézett ki a part szakasz, éppen papírcsónak eregetésre készülnek a baloldali politikusok, köztük a "zuglói keresztapa", az MSZP-s Tóth Csaba, amit büszkén posztolt Karácsony Fotó: Facebook

Az átadás óta eltelt 1,5 év, ma így néz ki a Rákos-patak Mogyoródi és Egressy út közötti szakasza. Egy fokkal jobb mint máshol, ahol teljesen felveri a gaz...

Itt sem tökéletes, de legalább nem méteres gaz veri fel. Érthetetlen, hogy a patakpart többi része miért gondozatlan Fotó: Metropol

Íme videónk, amelyben megmutatjuk, hogy egész Budapesten hasonló a helyzet, nem csak Zuglóban: mindenhol gaztenger lett a "méhlegelőkből"...

Van még más is: Trehány munkát végeztek, a sétány vaksötét lett

A Rákos-patak felújításával volt más baj is. Itt az volt a probléma, hogy 470 millióból tulajdonképpen hetekre-hónapokra vaksötét sétányt hoztak létre.

A hibát nagy nehezen kijavították, csak nem ott, ahol kellett volna. Ezt mutatta meg Borbély Ádám akkori posztjában a Facebookon Fotó: Facebook

Borbély Ádám a problémával kapcsolatban az önkormányzathoz fordult, azonban hibát így sem sikerült rögtön kijavítani. „Az egyik oldalon visszakapcsolták a világítást, minden második lámpa ég is, de ez annak fényében különösen kínos, hogy a patakpart azon szakaszán kiváló a világítás, amihez hozzá sem nyúltak” – mondta akkor a Metropolnak a fideszes képviselő. „A patak partján további érdekesség, hogy az utca felőli oldalon olyan napelemes világítótesteket helyeztek ki, amik saját magukat sem tudják megvilágítani, annyira halványak. El lehet képzelni, hogy nyáron, amikor a fák lombja eltakarja a napot, este pedig a fényt, milyen sötét lesz a sétányon” – mutatott rá akkor az önkormányzati képviselő.