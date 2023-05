Clark Ádám tér: Karácsony Gergely Tarlós régi terveit lobogtatja – amiket meg kellett volna már csinálni...

Bár Karácsony Gergely maga vallotta be, hogy csőd szélére kormányozta Budapestet és nyárra fizetésképtelenné válhat a Városháza, mégis Tarlós István korábbi főpolgármester nagyszabású látványterveit lobogtatja a Széchenyi tér átalakításával kapcsolatban. A tervek kivitelezésére a főpolgármesternek csaknem négy éve lett volna, de inkább másra költötte a pénzt, miközben a saját ötletét, a közösségi költségvetést is elhanyagolta.

Karácsony Gergely Facebook-oldalán mutatta be, milyen lehetne autók nélkül a Lánchíd környéke, a Széchenyi tér – Fotó: Havran Zoltán

Két hete indított szavazást a főváros vezetése arról, hogy autómentes maradjon-e a Lánchíd, vagy visszaengedjék-e rá az autósokat. A főpolgármester, bár a budapestieket kérdezi, azért „dobott egy kis segítséget is a döntéshez”, megmutatja, hogy szerinte az lenne optimális, ha a hídra felvezető utakat mindkét oldalon kétsávosra szűkítenék, a Széchenyi tér nagy részét pedig parkká alakítanák. Hogy még meggyőzőbb legyen a dolog, elővette Tarlós István korábbi főpolgármester terveit, amely a Széchenyi tér korzóvá és parkká alakítását szemlélteti. Miután Karácsonynak egy fillérje sincs a kivitelezésre, ez nem más, mint szimpla „parasztvakítás”, ráadásul 3,5 év alatt megcsináltathatta volna a főpolgármester a két tér felújítását.

Wintermantel Zsolt szerint Karácsony Gergely nem dolgozik, csak posztol Facebook-oldalán – Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzei

Ez tipikus Karácsony Gergely-féle megoldás. Pózol egy látványtervvel, mint saját »zöldítő« elképzelés arról, hogy milyen lehetne a Széchenyi vagy a Clark Ádám tér. De jó, ha mindenki tudja, ezek a tervek 2019 tavaszán már készen voltak. Az volt az eredeti elképzelés, logikusan, hogy a Széchenyi és a Clark Ádám tér átépítése a Lánchíd felújításával egy időben valósul meg, akkor, amikor a Lánchíd a felújítás miatt egyébként is teljesen le van zárva. Tehát ma, amikor lassan a végéhez közeledik a Lánchíd felújítása, a főpolgármesternek nem a látványterveket kellene lobogtatnia, hanem – ha ő egy valódi, a városáért tenni akaró cselekvőképes főpolgármester lenne –, már a két megújult tér átadóünnepségét kellene szerveznie

– mondta a Metropolnak Wintermantel Zsolt. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint ez az eset pont olyan, mint a Nyugati téri: „Ez ugyanolyan látványpolitizálás, mint amikor kiállt a Nyugati téri felüljáró mellé Karácsony Gergely, és azt mondta: most már nem vár senkire, és elkezdik megvalósítani a Nyugati tér átalakítását. Benne a felüljáró elbontásával, és a forgalmi csomópont átalakításával. Csakhogy ebben sem kellett senkire várnia, hisz a Nyugati tér és a felüljáró fővárosi tulajdon és hatáskör. Az elmúlt három és fél évben igazán készíthetett volna egy konkrét kiviteli tervet, hiszen erre is készültek már látványtervek és új forgalmi rend a Tarlós-időszakban. Csak Karácsony éppen nem csinált semmit és most kiáll megmutatni, milyen is lehetne, ha dolgozna”.

Karácsony Gergely csak Facebook-posztokat gyárt

A főpolgármester csak posztokat gyárt, vagy sajtótájékoztatón mutatja a látványterveket ahelyett, hogy érdemi munkát végezne – vélekedik Wintermantel Zsolt. – Kettő darab fejlesztés volt a fővárosban, a Lánchíd és a Blaha Lujza tér. Mind a kettőt Tarlós István és a Fidesz–KDNP-s önkormányzati vezetés készítette elő, ők készítettek terveket, valamint ők szereztek pénzt a beruházásokhoz. Annak, hogy ezekhez Karácsony Gergelyék hozzányúltak, az lett eredménye, hogy kisebb műszaki tartalommal, későbbre és drágábban készülnek el. Az ilyen típusú nagy fejlesztésekhez képest, sok-sok nagyságrenddel kisebb tételek esetében sem haladnak Karácsonyék. Még a saját szívügyének tartott közösségi költségvetéssel is úgy van, hogy a legtöbb tétel még csak tervezési fázisban van.

Nyögvenyelősen „halad” Karácsony önálló projektje is, hiába küldik a budapestiek az ötleteiket

A 2020-ban indított közösségi költségvetéssel sem foglalkozik Karácsony Gergely, pedig a budapestiek ötleteit várják oda is, amelyet aztán egy grémium döntése után megvalósítanak. Elviekben. Ez a főpolgármester saját projektje, egyik a kevés közül.